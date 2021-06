La piscine du ciel, élevée à environ 115 pieds (35 m) au-dessus du sol en dessous, se trouve entre deux blocs d’appartements à Nine Elms, Vauxhall et offre d’excellentes vues sur les monuments de Londres. Des résidents des appartements Embassy Gardens ont été aperçus en train de nager dans la piscine le week-end férié après son ouverture le 19 mai.

Bien que la piscine ne soit ouverte qu’aux résidents, des milliers d’utilisateurs de médias sociaux dégoûtés ont déclaré qu’ils ne se baigneraient pas même s’ils le pouvaient.

Se sentant malade, un utilisateur de Twitter a déclaré : « J’ai le ventre qui tourne juste en regardant ça. Certainement pas!”

Un deuxième a déclaré : « Retrouvez-moi sur les marches – certainement pas dans cette piscine.

“Cela me donnerait toutes sortes de vertiges.”

Un autre a déclaré : « Cette piscine est absolument mon pire cauchemar. »

Un autre a déclaré: “Après avoir vu des cas récents de bris de verre dans diverses attractions à travers le monde, du point de vue du vertige et de la paranoïa de sécurité, c’est un NON dur de ma part.”

Un cinquième a simplement dit : « Non. Une chance.”

La piscine de 25 m de long repose au 10ème étage du bâtiment et ne mesure que 5 m de large et 3 m de profondeur.

Un autre, émerveillé et incrédule, a déclaré : “C’est absolument incroyable et c’est aussi quelque chose dont je ne m’approcherai jamais même si vous me payez.”

La piscine chauffée qui peut contenir jusqu’à 375 tonnes d’eau a été soumise à des « tests de résistance approfondis » avant d’être installée dans les appartements Vauxhall.

Selon les rapports, il dispose d’une structure en acrylique pour aider à soutenir la piscine de 10 pieds de profondeur qui a une base de près de 12 pouces d’épaisseur.

À côté de la piscine, il y a aussi un bar sur le toit et des installations de spa, et ailleurs, les résidents ont accès à un cinéma privé, une piscine intérieure et une salle de sport.