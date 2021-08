Sky : Robert Lewandowski veut bientôt quitter le Bayern Munich

Selon un rapport de Sky Sports, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski envisage de s’éloigner de l’Allianz Arena au cours des deux prochaines années.

Le rapport indique que même si Lewandowski est heureux au Bayern, il veut relever un nouveau défi alors que sa carrière touche à sa fin. L’international polonais, qui aura bientôt 33 ans, voudrait quitter le club à l’âge de 35 ans, ce qui ne donne au Bayern que trois à quatre fenêtres de transfert pour réussir ce transfert.

Le déménagement est cependant pratiquement impossible à réaliser cette fenêtre d’été. Le Bayern évalue actuellement Lewandowski à environ 100 millions de livres sterling et ne souhaiterait pas vendre le meilleur buteur d’Europe sans avoir un successeur bien pensé.

Lewandowski a un contrat qui expire en 2023 – juste au moment où il chercherait à quitter le club. Le Bayern ne lui a pas encore proposé de contrat, et les rapports du camp de Lewandowski affirment que l’attaquant est frustré par le manque de désir du club de le vendre ou de le signer. Cependant, le rapport ajoute qu’il ne ferait rien qui le mettrait hors des bonnes grâces du club.

Cette dernière saison a été l’une des meilleures de sa carrière pour Lewandowski – marquant 56 buts pour le club et le pays et battant le record de buts marqués en Bundesliga en une seule saison auparavant détenu par le regretté Gerd Muller.

Jusqu’à présent cette saison, Lewandowski a marqué trois buts en deux matchs – un en championnat et deux lors de la victoire 3-1 du Bayern contre le Borussia Dortmund en DFL-Supercup.

Compte tenu de la production actuelle de l’attaquant, seuls quelques clubs seraient en mesure de prendre en charge son salaire. Étant donné que le calendrier n’est que de deux ans, la situation dans tous ces clubs pourrait changer. Cependant, nous pouvons toujours essayer de prédire ces choses.

En ce qui concerne un déménagement en Angleterre, les clubs qui peuvent se démarquer et qui pourraient se le permettre seraient comme Liverpool, Manchester United, Manchester City et Chelsea. On pourrait supposer que Chelsea serait éliminé étant donné qu’ils viennent de signer avec Romelu Lukaku un énorme contrat – cependant, le club est connu pour renvoyer rapidement des joueurs. Manchester United est sur la liste en raison de son budget de transfert constamment énorme, mais on ne sait pas si le joueur aurait ou non des liens avec le club.

Pendant ce temps, pour les deux autres équipes – Liverpool et Manchester City – la possibilité d’une réunion est sur les cartes. À Liverpool – en supposant que l’équipe soit maintenant l’équipe d’alors – il pourrait retrouver l’ancien coéquipier du Bayern Thiago Alcantara et bien sûr, son ancien manager de Dortmund Jurgen Klopp. A City, on pourrait penser que Pep Guardiola adorerait accueillir son vieux talisman dans le giron.

Ailleurs dans le monde, d’autres destinations à considérer incluent les clubs espagnols du Real Madrid et de Barcelone – s’ils peuvent déterminer leurs finances – ainsi que le club italien Juventus et le club français Paris Saint-Germain.

Mais tout cela dépend du fait que les joueurs entrent et sortent de tous ces clubs dans les années à venir. Avec des rumeurs sur tous ces clubs cherchant les signatures d’attaquants comme Lautaro Martinez, Kylian Mbappe et Erling Haaland, il n’est pas clair d’étoffer pleinement une thèse sur la destination de l’attaquant polonais.