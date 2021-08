Sky Rojo aura une troisième (et dernière) saison, selon Netflix | Divertissement

in

La série Netflix Sky Rojo est confirmée pour se terminer dans sa troisième saison.

Au sein du série espagnole Les émissions récentes de Netflix, l’une qui a connu un grand succès sur la plate-forme est Sky Rojo, une série réalisée par le créateur de La casa de papel Álex Pina qui est rapidement devenue l’un des produits Netflix les plus consultés dans notre pays.

Protagonisée par Véronique Sanchez, Lali Esposito et Yani Prado, la Série Rouge Ciel tourne autour de Coral, Wendy et Gina, trois prostituées fuyant le club d’hôtesses où elles résidaient, laissant leur souteneur grièvement blessé et se lançant dans toute une aventure routière fuyant leurs poursuivants.

Malgré son succès sur la plateforme, Netflix a confirmé dans un communiqué de presse que Sky Rojo se terminera dans la troisième saison, qui comptera un total de huit épisodes et son intrigue se situera six mois après les événements de la saison précédente.

Dans la Ciel rouge saison 3 Coral, Wendy et Gina découvriront que la paix qu’elles vivent n’est qu’une fausse sensation située entre des périodes de terreur. Lorsque leur nouvelle vie tranquille s’effondre, les filles supposent qu’elles devront tuer leur passé dans l’œuf pour qu’il ne revienne jamais et qu’elles puissent vraiment être libres.

Ce ne sera pas la seule série Álex Pina à se conclure bientôt, puisque La casa de papel verra sa fin en 2021 sur Netflix dans une ultime saison scindée en deux tomes qui sortiront respectivement les 3 septembre et 3 décembre.

Pour sa part, la dernière saison de Sky Rojo débarquera sur Netflix dans le courant de 2022. En attendant, nous vous recommandons ici certaines des meilleures séries Netflix en 2021.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.