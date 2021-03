Sky Rojo de Netflix: 9 questions que nous avons encore après la finale de la saison 1

Sky Rojo est Álex Pina, le créateur de Money Heist, dernière collaboration avec Netflix. Cette série bourrée d’action suit trois prostituées, Gina (Yany Prado), Wendy (Lali Espósito) et Coral (Verónica Sánchez) alors qu’elles tentent d’échapper à Roméo (Asier Etxeandia), le propriétaire du club où elles travaillent, et les souteneurs Moisés (Miguel Ángel Silvestre) et Christian (Enric Auquer). Sky Rojo La saison 1 a créé ce monde au rythme effréné de corruption, d’exploitation et d’immenses dangers. Il a également excellé dans la création de six personnages qui attireront votre attention et resteront ferme jusqu’à la toute fin.

Sky Rojo, c’est beaucoup de choses; une comédie à un moment, un drame de l’ère du mouvement #MeToo à un autre moment, puis ce festival de drogue rempli de sexe fou à d’autres moments. Les canons flamboyants et imprévisibles d’une série vous garderont collés pendant l’intégralité de la saison 1 de Sky Rojo, et vous en voudrez plus quand elle se terminera. Il est trop tôt pour dire si ce sera une autre émission télévisée Netflix à succès pour Alex Pina, mais espérons qu’il aura au moins une autre saison, car nous avons encore beaucoup de questions. Explorons certaines de nos requêtes Sky Rojo Saison 1!