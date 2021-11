Malgré l’épreuve de force épique à laquelle assiste la Formule 1, Sky n’envisage pas d’autoriser la couverture en clair au Royaume-Uni du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Après plusieurs saisons de domination pour Lewis Hamilton, le septuple champion du monde a rencontré l’un des challengers les plus coriaces de sa carrière cette saison avec Max Verstappen de Red Bull.

Vingt manches se sont écoulées, avec un catalogue de moments passionnants entre les deux roues, y compris quelques collisions majeures, au cours d’une saison qui restera comme l’une des plus grandes Formule 1 jamais produite.

Et avec Verstappen menant le championnat des pilotes avec seulement huit points d’avance sur Hamilton avant l’avant-dernière manche, il y a toutes les chances que cette bataille fasse rage jusqu’à la finale de la saison à Abu Dhabi.

Si tel est le cas, ce sera la première fois depuis 2016, lorsque Nico Rosberg a battu son coéquipier Mercedes Hamilton pour le titre lors de la dernière journée de la saison sur le circuit de Yas Marina.

Au Royaume-Uni, il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu’un événement sportif d’une grande importance qui serait normalement disponible sur la télévision payante soit également diffusé sur la télévision gratuite.

Récemment, Amazon Prime a permis à Channel 4 de retransmettre en direct la finale de tennis de l’US Open, qui mettait en vedette la Britannique Emma Raducanu qui a remporté le match, réalisant l’un des meilleurs résultats du sport.

Cependant, Sky, qui détient les droits exclusifs de diffuser la Formule 1 en direct au Royaume-Uni, ne prévoit pas d’autoriser Channel 4 à offrir une couverture en direct du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Au lieu de cela, on s’attend à ce que le système reste le même, avec Channel 4 montrant les temps forts des qualifications et de la course retardés.

S’adressant à Motorsport Broadcasting, un porte-parole de Sky a déclaré: « Il est peu probable que la course soit diffusée gratuitement le 12 décembre. Les faits saillants seront disponibles sur Channel 4 comme toujours. »

Avant que la Formule 1 ne se rende à Abu Dhabi, Verstappen pourrait remporter son premier championnat des pilotes lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, s’il étendait son avance actuelle de huit points sur Hamilton à 26 points ou plus.