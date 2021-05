SkyBridge de Scaramucci choisit NYDIG comme dépositaire de Bitcoin dans un dépôt mis à jour

Bitcoin et l’ensemble du marché de la cryptographie dépassent la barre des 2000 milliards de dollars après avoir constaté un regain d’intérêt pour la demande institutionnelle.Les investisseurs institutionnels continuent d’augmenter leurs achats de Bitcoin en attendant l’introduction d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. race est SkyBridge Capital d’Anthony Scaramucci.

BNY Mellon choisi comme fournisseur de services

SkyBridge a fait appel à NYDIG, basé à New York, en tant que dépositaire de son ETF Bitcoin proposé. Cela a été révélé dans un dossier révisé envoyé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis par First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust.

Le dépôt a été signé conjointement par la société de conseil en investissement First Trust Advisors et la société d’investissement alternatif SkyBridge Capital. Les deux sociétés ont également choisi la Bank of New York (BNY) Mellon comme fournisseur de services et dépositaire de liquidités du Fonds, tandis que NYDIG serait chargé des clés de la fiducie.

Outre la question de la formulation de la clarté de la réglementation, de nombreux commentateurs ont continué à discuter du refus constant de la SEC de donner le feu vert à un ETF Bitcoin. La SEC est restée ferme dans son opposition à un ETF Bitcoin.

L’agence avait rejeté de nombreuses entreprises. Ses raisons sont nombreuses. Ils incluent la manipulation du marché, la difficulté à déterminer la valeur réelle de la monnaie virtuelle cible et le manque de liquidité.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis le premier rejet des ETF. Certains des aspects positifs ont vu l’homologue canadien de la SEC, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), approuver plusieurs dépôts de Bitcoin ETF, y compris Purpose Bitcoin ETF. Purpose a maintenant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Jusqu’à présent, l’agence de réglementation canadienne a approuvé quatre dépôts de Bitcoin ETF.

Un autre point positif pour une approbation potentielle de l’ETF a été la récente nomination d’un nouveau président de la SEC. L’ancien instructeur de crypto et de blockchain du MIT, Gary Gensler, a pris les rênes, et beaucoup pensent que son expérience pourrait conduire à des mouvements plus positifs pour le secteur de la blockchain.

Ces indices subtils ont vu les entreprises d’investissement renouveler leurs offres, l’organisme de réglementation recevant jusqu’à huit demandes d’ETF Bitcoin au cours du seul premier trimestre de l’année.

Même si la SEC n’a pas fait connaître sa position, de nombreux acteurs ont déjà choisi des dépositaires au cas où leur proposition serait acceptée. Wise Origin a choisi Fidelity Investments, Valkyrie a choisi l’échange crypto Coinbase, tandis que Kryptoin utiliserait un autre échange Bitcoin Gemini.

NYDIG cherche également à gérer son propre ETF Bitcoin en plus de servir de dépositaire Bitcoin pour SkyBridge et First Trust.

NYDIG cherche à autonomiser les banques américaines

NYDIG ne se repose pas dans sa détermination à faire en sorte que les actifs cryptographiques soient adoptés par le grand public. La société a conclu un partenariat qui pourrait voir des millions de clients acheter du Bitcoin via des banques américaines.

Selon la société de garde crypto, cela les verrait acheter, vendre et détenir Bitcoin directement à partir de leurs comptes existants.

S’exprimant en déplacement, le responsable de la banque numérique chez FIS Rob Lee a déclaré que cela pourrait éventuellement forcer les géants bancaires JP Morgan Chase et la Bank of America à offrir des services de cryptographie à leurs clients de détail, alors que des centaines de petites banques se connectent.

Bitcoin / USD BTCUSD

57 752,3844 560 200,97 $%

Volume 72,54 b Changement 560,20 $ Ouvert 57752,3844 $ Circulation 18,7 m Cap. De marché 1,08 t

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.