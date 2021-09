Skydweller, l’avion solaire autonome créé à Albacete qui cherche un vol perpétuel | Moteur

in

Le vol perpétuel est un vieux rêve de l’humanité qui, jusqu’à récemment, était considéré comme impossible. Cet avion solaire développé à Albacete est sur le point d’y parvenir.

Volez 24 heures sur 24, pour toujours. Cela n’est possible qu’avec un avion solaire autonome. Et c’est précisément ce que l’entreprise hispano-américaine construit à Castilla-La Mancha Skydweller Aéro.

Fondée par John Parkes aux États-Unis, Skydweller Aero a fabriqué Albacete dans votre centre d’opérations pour une raison simple : C’est la région d’Europe avec plus de soleil et moins d’humidité.

Avec le soutien du Conseil Castillan-La Mancha et avec de nombreux ingénieurs et ouvriers espagnols dans ses rangs, depuis avril dernier, le Avion solaire autonome Skydweller Aero survole déjà le ciel ensoleillé de la Aéroport AENA à Albacete, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Cet avion solaire autonome a le mérite d’utiliser son propre logiciel de contrôle, ce qui permet à l’entreprise de mieux utiliser l’avion.

Comme on le voit dans la vidéo, ses longues ailes sont de cette taille pour accueillir des panneaux solaires qui vous permettent de voler pendant des moisBien que l’objectif soit qu’il puisse le faire pour toujours, quelque chose qu’ils espèrent réaliser dans deux ou trois ans.

Et à quoi sert un avion à vol perpétuel ? Les applications sont infinies. De la surveillance de l’apparition des feux de forêt à la cartographie ou à la photographie d’en haut, des études sur la qualité de l’air ou le climat, les communications, les urgences, la surveillance des espèces protégées, et bien plus encore.

Le DJI Air 2S est l’un des produits DJI les plus soignés. Il possède des fonctionnalités des drones les plus avancées, comme une caméra avec un capteur de 1″, ainsi que des automatismes qui rendent le contrôle très simple.

C’est votre premier vol, en avril dernier, a réussi à atteindre 4 876 mètres de hauteur, et il a déjà signé un contrat de 5 millions de dollars avec l’armée américaine.

Il a réalisé il y a quelques jours un tour de table et est parvenu à atteindre d’emblée 40 millions d’euros.

Un avion qui ne consomme pas de carburant et qui peut voler pendant des mois est un outil très intéressant, et il y a un grand marché à exploiter.

Un projet hispano-américain de grande importance, qui a décollé avec un grand succès, cherchant un objectif encore atteint par personne : vol perpétuel.