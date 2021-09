Skylar Astin de Pitch Perfect et sa petite amie Lisa Stelly rompent

Eh bien, cette nouvelle n’est pas vraiment géniale.

ET! News a appris en exclusivité que la star de Pitch Perfect Skylar astin et petite amie Lisa stella récemment rompu. Alors que les détails entourant la scission restent confidentiels, la nouvelle survient plus d’un an après que le couple a déclenché des rumeurs de romance grâce à un certain comportement sur les réseaux sociaux.

Le 11 juillet 2020, Skylar a mis les pendules à l’heure sur son statut relationnel via Instagram en partageant un titre qui disait : « Alerte nouveau couple ! Skylar Astin et Jack OsbourneL’ex-femme de Lisa Stelly est officielle d’Instagram. “Il écrira plus tard,” Correction : je sors avec la FONDATRICE, ENTREPRENEUR, MÈRE, CCO, etc., Lisa Stelly. Traitez mieux vos dames, ça veut dire ! ”

Lisa a également abordé de manière ludique les gros titres lorsqu’elle a publié une photo de PDA avec la légende : “Est-ce une bouteille de mini champagne dans votre poche ou êtes-vous simplement heureux de me voir @skylarastin.” Skylar a répondu, “Ummmmm en fait les deux.”

Ensuite, certains fans du couple ont commencé à remarquer que le couple ne publiait pas aussi souvent de photos l’un de l’autre. Cependant, Skylar a célébré l’anniversaire de sa petite amie avec un message sincère en mars.