Skype pour iPhone et Mac reçoit une refonte et de nouvelles fonctionnalités

Skype reçoit une mise à jour majeure sur toutes les plateformes. Selon Microsoft, il s’agit d’un “Skype amélioré, plus rapide, fiable et ultramoderne”. Dans un article de blog, Microsoft déclare qu’il met à niveau et modernise “la partie la plus importante” de Skype, la phase d’appel, en ajoutant de nouvelles mises en page, de nouveaux thèmes et d’autres moyens d’aider tout le monde à se connecter plus étroitement lors de l’appel.

« Nous voulions nous assurer l’application semblait toujours familière tandis que nous modernisé l’aspect et la convivialité et ont rendu l’expérience plus inclusive. “

Les utilisateurs peuvent désormais se voir dans un appel. Avec un nouveau mode « ensemble », tout le monde peut apparaître dans cette nouvelle grille, même s’il ne partage pas de vidéo. Skype amène également des participants audio uniquement, et ils auront leur propre expérience sur la scène de l’appel.

L’application d’appel vidéo a désormais des en-têtes de discussion améliorés avec une nouvelle mise en page, des avatars de groupe ajoutés et de nouveaux dégradés de boutons.

Lorsque vous ne souhaitez pas télécharger Skype, créer un nouveau compte ou simplement conserver votre appel pendant moins de 45 minutes, il existe un nouvel outil Skype appelé Meet Now. Avec lui, vous pouvez créer et rejoindre des appels avec un seul lien, similaire à ce que FaceTime fait maintenant avec iOS 15.

Microsoft affirme que les appels Skype sont disponibles dans tous les navigateurs, donc « peu importe l’appareil, la plate-forme ou le navigateur que vous utilisez, Skype vous offrira toujours une expérience formidable. »

Il existe également d’autres gadgets tels que des sons de notification personnalisés, des réactions lors d’un appel et des super réactions.

L’une des fonctionnalités les plus notables de l’application est Skype Universal Translator. Selon le billet de blog, « avec Universal Translator, vous pouvez communiquer avec n’importe qui dans n’importe quelle langue, sur une ligne fixe ou un appel vidéo. Appels à bas prix avec un traducteur en temps réel en plus, nous adorons faire de la science-fiction de Star Trek une réalité. »

Que pensez-vous de toutes ces fonctionnalités ? Utilisez-vous toujours Skype ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

