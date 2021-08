Skyrim Anniversary Edition apporte des mises à niveau de nouvelle génération et la pêche

Bethesda a annoncé une nouvelle version de Skyrim à la QuakeCon 2021, pour célébrer les 10 ans du jeu. La nouvelle version, baptisée Édition anniversaire de Skyrim, arrive le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S – avec des mises à niveau gratuites sur les nouvelles consoles.

Skyrim Anniversary Edition est la “version la plus définitive” du jeu. Il comprend le jeu de base et les trois extensions. Mais la grande nouvelle cette fois est l’inclusion de 500 éléments de contenu du Creation Club (mods). Ce contenu apporte beaucoup au jeu, des choses simples comme les armes et les sorts, aux ajouts plus significatifs comme les quêtes et les boss. Parmi eux figurent également la pêche, le mode survie et de nouvelles quêtes Saints et Séducteurs.

Parallèlement à l’actualité de l’édition anniversaire, Bethesda a également annoncé que les propriétaires de l’édition spéciale Skyrim sur toutes les plateformes, y compris le Xbox Game Pass, obtiendront trois éléments de contenu du Creation Club : la pêche, le mode survie et les nouvelles quêtes Saints et Séducteurs.

L’édition spéciale recevra une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series X/S, y compris Game Pass, le 11 novembre.

Bethesda proposera également un chemin de mise à niveau payant de l’édition spéciale à l’édition anniversaire, qui déverrouille tout le contenu du Creation Club susmentionné.

D’après le décompte de @Jawmuncher, Skyrim a maintenant eu 14 rééditions, ce qui signifie qu’il a dépassé Resident Evil 4 (11).

J’ai aussi oublié Skyrim VR (PC & PS4) donc le total est RE4 – 11 contre Skyrim – 14 Donc, même si vous comptez Zeebo & Mobile de RE4, Skyrim a encore plus de ports maintenant. Fin d’une époque. – Jawmuncher (@Jawmuncher) 19 août 2021

