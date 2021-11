Skyrim Anniversary Edition et prix de mise à niveau révélés

Le populaire RPG The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda célèbre son 10e anniversaire cette année, et l’éditeur réédite à nouveau le jeu via une édition anniversaire le 11 novembre. La société a enfin révélé à quel point le jeu sera Coût.

Dans une FAQ, Bethesda a révélé que le PDSF sera de 50 USD. Cela revient à 54,99 €, 48 £, 80 $ AUD et 3399 RUB. Les personnes qui possèdent déjà l’édition spéciale Skyrim peuvent mettre à niveau leur copie numérique pour 20 $ USD, 20 €, 16 £, 30 $ AUD ou 1429 RUB.

L’édition anniversaire de Skyrim comprend l’édition spéciale de Skyrim et tout le contenu du Creation Club précédemment publié – cela ajoute de nouvelles quêtes, modes, armures et système de pêche.

Bethesda publie également une version physique de Skyrim’s Anniversary Edition sur PS4 et Xbox One, mais le prix n’a pas été annoncé. De plus, le bundle est livré avec un disque, mais une connexion Internet est nécessaire pour installer le contenu du Creation Club.

La FAQ contient également des informations sur les mises à niveau PS5 et Xbox Series X|S, qui seront gratuites. Les joueurs peuvent s’attendre à « des graphismes améliorés, des temps de chargement plus rapides, et plus encore ».

Enfin, tous les trophées et réalisations de l’édition spéciale Skyrim seront également appliqués à l’édition anniversaire, à une exception près. Quiconque passe de PS4 à PS5 devra recommencer ses trophées.

Le 11 novembre est un très grand jour pour les nouveautés. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sort également ce jour-là aux côtés d’une réédition du favori des fans Star Wars: Knights of the Old Republic pour Nintendo Switch.

Bethesda continue de soutenir Skyrim si longtemps après sa sortie, car les gens continuent d’acheter le jeu. Todd Howard de Bethesda a déclaré à propos de la longévité de Skyrim : « Si vous voulez que nous arrêtions de le publier, arrêtez de l’acheter. » L’inondation de Skyrim se poursuit également avec un jeu de société Skyrim.

Bethesda développe actuellement un successeur, The Elder Scrolls VI, mais il est encore temps. À l’horizon le plus immédiat se trouve le RPG de science-fiction Starfield de Bethesda, qui sortira en novembre 2022.

