Skyrim Anniversary Edition maintenant disponible sur « Toutes les plateformes », Fibs Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de la dernière décennie, donc le fait que Bethesda l’ait réédité ne devrait pas être un grand choc.

Cependant, alors que l’on a beaucoup parlé de la relation potentielle entre Bethesda et Nintendo lorsque Skyrim a été présenté dans la bande-annonce de révélation de Nintendo Switch (la société a soutenu la console depuis avec des titres comme PERTE, DOOM éternel et Wolfenstein 2), les fans de Nintendo ne sont pas réellement invités à cette fête d’anniversaire en particulier – malgré les messages de Bethesda suggérant apparemment que c’est le cas :

Je ne veux pas être le gars de ‘Switch port wen’, mais c’est littéralement un mensonge. Pas de mise à niveau pour la version Switch. https://t.co/MOOFOthPZp— Jake Baldwin (@sjake333) 11 novembre 2021

Édition anniversaire de Skyrim suit les traces du jeu original (sorti en 2011), Legendary Edition (2013), Special Edition (2016), la version Nintendo Switch (2017, complète avec les objets bonus Zelda) et Skyrim VR (2018). Il comprend le jeu de base, tous les DLC (Dragonborn, Hearthfire et Dawnguard), tout le contenu du mod Creation Club précédemment publié (ainsi que du nouveau contenu de mod Creation Club) et (peut-être le plus excitant de tous) un nouveau système de pêche.

Il est disponible sur Xbox One, PS4 et PC (et sur les séries X/S et PS5 via une mise à niveau de nouvelle génération) et coûte 47,99 £ / 54,99 € / 49,99 $. Si vous possédez déjà l’édition spéciale, vous pouvez mettre à niveau pour 15,99 £ / 19,99 € / 19,99 $, mais si vous possédez l’une des autres versions, vous devrez payer le prix total demandé.

Cependant, rien n’indique à ce stade que l’édition anniversaire arrive sur Switch, malgré l’insistance plutôt effrontée de Bethesda pour qu’elle soit sur « toutes les plateformes ».