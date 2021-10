Skyrim Anniversary Edition pourrait casser certains mods

Un changement apporté à la prochaine édition anniversaire de Skyrim menace de scinder la scène des mods. Avec chaque mise à jour du jeu immensément populaire, il menace d’y avoir un changement qui perturbe le fonctionnement des mods, et Édition anniversaire de Skyrim est la plus grande préoccupation de la communauté de modding à ce jour.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le principal problème avec l’édition anniversaire est le fait qu’il s’agit d’une mise à jour du jeu existant plutôt que d’une nouvelle version. Cela s’accompagne de modifications apportées à Skyrim Script Extender, un plug-in qui permet aux mods de fonctionner avec le jeu. Cette version met à jour le compilateur de Visual Studio 2015 à l’édition 2019, qui modifie la façon dont le code est généré « d’une manière qui oblige les développeurs de mods à repartir de zéro pour rechercher des fonctions et écrire des crochets », écrit un développeur SKSE dans un article Reddit.

« Les plug-ins utilisant la bibliothèque d’adresses devront être divisés en ères ‘pré-AE’ et ‘post-AE’. Les signatures de code et les crochets devront être réécrits. Nous devrons tous retrouver des fonctions. suffisamment changé pour que littéralement cent mille fonctions aient disparu et soient soit alignées soit supprimées, pour le mettre en perspective », poursuit le post. En termes clairs, cela signifie que de nombreux mods ne fonctionneront tout simplement plus sans mettre une tonne de travail pour les mettre à jour. « Cela signifie de manière réaliste que la scène du mod de code natif va être interrompue pendant une durée inconnue après la sortie d’AE. »

Compte tenu de la façon dont les mods ont contribué à prolonger la durée de vie de Skyrim au fil des ans, il est surprenant de voir comment Bethesda semble saper la communauté de modding à chaque mise à jour. Quoi qu’il en soit, l’édition anniversaire inclura des mises à jour de nouvelle génération très recherchées ainsi qu’un nouveau contenu comme la pêche.

Skyrim Anniversary Edition arrive le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.