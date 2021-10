Skyrim: Anniversary Edition propose du contenu Morrowind

Bethesda a fourni des détails sur certains des nouveaux contenus à venir avec le Skyrim : édition anniversaire, qu’il appelle « l’édition la plus complète » du jeu sorti à ce jour.

Comme indiqué précédemment, il s’agira de 500 mods Creation Club ainsi que de nouvelles quêtes et de la pêche.

L’une des nouvelles quêtes ajoutées à cette édition est Saints & Seducers, qui comprend un scénario supplémentaire à travers deux quêtes complètes avec des quêtes secondaires. Il contient également des ensembles d’armures supplémentaires, des armes, des ennemis et bien plus encore. Fondamentalement, il présente certaines des plus grandes quantités de contenu incluses dans une seule création.

Dans le cadre de Saints & Seducers, la création Rare Curios apporte des marchandises supplémentaires importées de Tamriel aux caravanes Khajiit de Skyrim. Ces fournisseurs ressemblant à des chatons seront plus qu’heureux de vous vendre ces marchandises qui vont des flèches aux potions spéciales.

Il existe également un mode Survie où vous devrez porter des vêtements chauds et chercher un abri dans les zones les plus froides du jeu pour éviter de mourir de froid. Vous devrez également garder un œil sur vos niveaux de faim et d’épuisement tout en ayant à faire face à des bandits, des dragons tombant du ciel et des ennuis généraux comme Skeevers. Cela semble être une création plutôt intéressante, et nous allons probablement l’essayer.

La pêche vient également au jeu vous permettant d’attraper plus de 20 espèces différentes de poissons dans les différents plans d’eau situés à travers le pays. C’est à vous de décider quoi faire de vos prises. Le cuisinez-vous, le vendez-vous ou le faites-vous taxidermiser ? Si ces options semblent ennuyeuses, vous pouvez toujours les jeter dans votre propre aquarium.

Les créations susmentionnées seront rendues gratuites pour tous les propriétaires de Skyrim Special Edition aux côtés de toutes les créations du Creation Club précédemment publiées.

L’un d’eux est Ghosts of the Tribunal qui contient une douzaine de nouvelles armes et armures précédemment présentées dans Morrowind. Il y a aussi The Cause qui présente l’aube mythique essayant de former une nouvelle porte d’Oblivion. Il présente également de nouveaux ennemis, emplacements et armes, ainsi qu’un cheval daedrique conjurable qui semble super cool.

Si vous possédez déjà Skyrim Special Edition, vous pouvez acheter la mise à niveau anniversaire ou acheter les créations individuellement lors de leur sortie.

Parallèlement à la sortie, Bethesda ajuste toutes les quêtes du Creation Club pour les aligner sur le reste du jeu. Cela signifie que les créations, anciennes et nouvelles, ne s’initialisent plus au démarrage, ce qui facilite beaucoup la rencontre organique avec les créations lors de l’aventure. Si vous souhaitez poursuivre une création spécifique, lisez simplement les instructions incluses dans la description de sa boutique.

Heureusement, de nombreuses créations sont incluses dans Skyrim: Anniversary Edition, car d’autres mods, tels que ceux disponibles sur Nexus Mods, ne seront probablement pas compatibles avec la version grâce aux nouvelles mises à jour.

En effet, l’édition anniversaire est une mise à jour au lieu d’une nouvelle version, et avec elle, des modifications apportées à Skyrim Script Extender, un plug-in qui permet aux mods de fonctionner avec le jeu.

En termes simples, la version Anniversary met à jour le compilateur de Visual Studio 2015 vers l’édition 2019, ce qui modifie la façon dont le code est généré. Cela oblige essentiellement les créateurs de mods à repartir de zéro pour trouver des fonctions et écrire des crochets. Cela signifie que de nombreux mods ne fonctionneront plus à moins que le créateur décide de mettre à jour leur création. Il est donc tout à fait possible que votre mod préféré ne fonctionne plus jamais avec le jeu si vous choisissez de mettre à niveau.

Skyrim: Anniversary Edition sortira le 11 novembre, dix ans jour pour jour, il est sorti en 2011 le 11 novembre. Parallèlement au PC, il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Pour ceux qui ont des systèmes de nouvelle génération, Bethesda a déclaré avoir bientôt plus de détails à partager concernant les optimisations.