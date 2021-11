Skyrim: Anniversary Edition vous coûtera 49,99 $, ou 19,99 $ pour la mise à niveau

Skyrim : édition anniversaire est sorti le 11 novembre et Bethesda a fourni les prix de la dernière version du titre qui aura 10 ans la semaine prochaine.

Si vous achetez le jeu pour la première fois, il vous coûtera 49,99 $/54,99 €/47,99 £. Si vous possédez déjà la version actuelle, l’édition spéciale Skyrim, ou si vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez acheter la mise à niveau uniquement numérique pour 19,99 $/19,99 €/15,99 £.

Si vous êtes un utilisateur de PlayStation 5 ou Xbox Series X/S et que vous possédez l’édition spéciale Skyrim ou achetez l’édition anniversaire, vous recevrez gratuitement une mise à niveau de nouvelle génération pour le jeu.

Décrit comme l’édition la plus complète du jeu publiée à ce jour, vous pouvez vous attendre au jeu principal et à toutes ses extensions, ainsi qu’à 500 mods Creation Club ainsi que de nouvelles quêtes.

Le contenu supplémentaire comprend également quatre créations telles que la pêche, le mode Survie, la création Saints and Seducers et la possibilité d’acquérir plus de biens dans les caravanes Khajiit de Skyrim.

Comme nous vous l’avons déjà dit, il est possible que certains mods ne soient pas compatibles avec la version Skyrim: Anniversary Edition en raison de modifications apportées à Skyrim Script Extender, un plug-in qui permet aux mods de fonctionner avec le jeu.

Il est fort possible que votre mod préféré ne fonctionne plus jamais avec le jeu à moins que le créateur ne le mette à jour. Donc, si vous choisissez de mettre à niveau, gardez cela à l’esprit si vous êtes vraiment dans certains des mods actuels.

Skyrim : Anniversary Edition sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.