Skyrim encore une fois modifié en enfer et en arrière

J’ai écrit un court article en 2012 sur une copie de Skyrim qui exécutait 100 mods à la fois, et je sais que vous ne pouvez pas voir les données sur le message lui-même, mais c’était à l’époque l’une des histoires les plus populaires de tous les temps. été publié sur le site.

Il y a une très bonne raison à cela : les gens aiment Skyrim, mais les gens aiment aussi voir d’autres personnes essayer de rendre Skyrim meilleur, et sinon meilleur, du moins différent. Il y a quelque chose à propos de l’ampleur de la popularité du jeu, du degré auquel il peut être modifié et du fait que les gens peuvent encore en tirer des résultats impressionnants près de dix ans plus tard, cela signifie, au moins pour moi (et des millions d’autres personnes), c’est aussi intéressant de regarder des vidéos de mod Skyrim en 2021 qu’en 2011.

Alors quand j’ai vu ça ce week-end, tu paries que j’étais dedans. Regardez ces arbres ! Regardez cet éclairage ! Regarde ça, euh, framerate !

Cette vidéo, mise en ligne par ShoddyCover, utilise une tonne de mods et de textures 2K/4K chargées en même temps, tandis que les mods eux-mêmes font le gros du travail :

Vivid Weathers (“Il réorganise les couleurs et les conditions météorologiques du jeu pour obtenir un effet époustouflant”)Natural And Atmospheric Tamriel (“Une révision complète de la météo, de l’éclairage et des visuels pour Skyrim SE”) Enhanced Lights & FX (“Enhanced Lights and FX a l’objectif de créer une ambiance plus dramatique et réaliste pour l’éclairage Skyrim »)ENB (Le téléchargement des shaders incontournables pour tous ceux qui modifient même avec désinvolture leurs jeux PC)

Si vous vous demandez quel genre de spécifications étaient la base de tout ce bégaiement dans la vidéo, ShoddyCover jouait sur un ordinateur portable Alienware avec un Intel i7-10870H, 16 Go de RAM et un RTX3070, bien qu’ils notent qu’en tournant la profondeur de champ et les reflets de l’objectif, ils ont obtenu « 15 FPS supplémentaires ».