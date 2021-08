Skyrim est sans doute meilleur avec un souffle du planeur sauvage

“Skyrim’s Paraglider” ressemble et fonctionne de la même manière que le planeur BotW. Capture d’écran : LokiWasTaken / NickNak / Nexus Mods

Pour un jeu qui a “Sky” dans son nom (et met en évidence des monstres cracheurs de feu géants avec des ailes), Skyrim ne passe pas beaucoup de temps dans le ciel. Plus maintenant. Comme l’a repéré PCGamesN, des moddeurs intrépides ont introduit un planeur dans le vaste jeu de rôle de Bethesda.

“Skyrim’s Paraglider”, développé par les moddeurs LokiWasTaken et NickNak, est plus ou moins un fac-similé du célèbre planeur de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dans le jeu en monde ouvert de Nintendo en 2017, Link pouvait sortir son parapente et simplement… naviguer en plein air, comme s’il avait réveillé le vent d’une sieste ou quelque chose du genre. Comme BotW, Skyrim a également une tonne de falaises, de rochers, de falaises, de montagnes et de grands espaces, ainsi qu’un grand accent sur le vent. Ajouter le mécanicien à Skyrim semble, rétrospectivement, une évidence.

L’add-on est actuellement disponible sur Nexus Mods, mais il y a quelques prérequis à garder à l’esprit. D’une part, vous avez besoin de Skyrim Script Extender, ainsi que de sa bibliothèque d’adresses compatible. Vous aurez également besoin du moteur Nemesis Unlimited Behavior Engine et vous devrez vous assurer que le parapente arrive en dernier dans la liste des priorités du moteur.

OK, tout est prêt ? Une fois que vous avez installé le mod, vous devez encore faire le gros du travail pour le retrouver dans le jeu.

Tout d’abord, commencez à Falkreath. Dirigez-vous vers l’est jusqu’à ce que vous arriviez à une bifurcation. Vous devriez voir un mec tomber du ciel. Sur son cadavre, vous trouverez un journal. Lis le. Ensuite, allez à gauche à la fourche, à droite à la fourche suivante, à droite à la fourche après cela (après le ruisseau), et suivez le chemin qui monte la montagne. Vous saurez que vous suivez le bon cap si votre environnement devient un peu plus enneigé. Tournez à droite au premier carrefour et suivez le chemin jusqu’à un autre carrefour, auquel cas vous devez tourner à droite. Vous verrez des marches en bois. Au sommet, dans un pavillon en bois avec un feu déconseillé au centre, vous trouverez le planeur.

Si c’est trop de texte pour vous, voici une vidéo pas à pas :

“Skyrim’s Paraglider” n’est actuellement pas compatible avec la vue à la première personne du jeu, mais ses créateurs disent que cette option sera, espérons-le, disponible dans une future version.