Skyrim est sur le point d’obtenir sa quatrième réédition depuis son lancement il y a 10 ans

The Elder Scrolls V: Skyrim fêtera bientôt son 10e anniversaire, et pour célébrer Bethesda prévoit de sortir une édition spéciale supplémentaire du jeu qui comprend… la pêche. Ouais. Faire de la pêche.

L’édition 10e anniversaire sortira le 11 novembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, bien que vous puissiez obtenir des mises à jour gratuites de nouvelle génération sur PS5 et Xbox Series X| S si vous possédez l’édition spéciale du jeu.

Inclus dans la quatrième réédition du jeu – oui, incroyablement, Skyrim en est à sa quatrième réédition – sera un nouveau mini-jeu de pêche et plus de 500 éléments du Creation Club qui offrent « des quêtes préexistantes et nouvelles, des donjons, des boss , armes, sorts et plus encore”.

L’avantage évident d’acheter le jeu pour la CINQUIÈME fois est qu’il tirera parti du matériel mis à niveau de la Xbox Series X et de la PS5, mais Bethesda n’a pas encore dit de quelles fonctionnalités exactes le jeu tirera parti. Fréquence d’images ? Des temps de chargement plus rapides ? Son spatial ? Qui sait, tout ce que nous savons, c’est qu’il va y avoir de la pêche.

Avis : Il n’y a pas grand chose de nouveau ici… mais je suis trop fan pour le transmettre

Alors, comment avons-nous calculé le nombre de remasters ? Eh bien, vous avez l’édition légendaire du jeu qui est sortie deux ans après le lancement qui combinait toutes les extensions et le jeu principal dans une seule boîte, puis est venue l’édition spéciale qui a porté le jeu sur Xbox One et PS4 en 2016. Nous obtenu une version VR du jeu en 2017/2018 et nous arrivons enfin à l’édition anniversaire qui sortira le 11 novembre.

Chacun des remasters a apporté quelque chose de nouveau à la table et deux d’entre eux – la version VR et l’édition spéciale – ont aidé à adapter le jeu au matériel actuel de l’époque.

La dernière version du jeu fera la même chose, mais cela ressemble un peu à un encaissement d’un encaissement – ​​un port d’un port auquel nous avons déjà joué. Cela dit, comme il s’agit d’une mise à niveau gratuite pour les propriétaires de l’édition spéciale, cela ne semble pas si flagrant, même si ce serait formidable si Bethesda avait ajouté quelque chose d’un peu plus qu’un mini-jeu de pêche.

Quoi qu’il en soit, Skyrim reste l’une des entrées les plus connues et les plus appréciées du genre RPG en monde ouvert, et est l’un de mes favoris personnels. Alors oui, je vais probablement l’acheter. Mais je jure que je ne l’achèterai pas une sixième fois.