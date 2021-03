Skyrim, Fallout 4, Fallout 76, Prey et Dishonored bénéficient tous de FPS Boost aujourd’hui sur Xbox Series S | X

Comme promis, Microsoft a amélioré certains des jeux rétrocompatibles de Bethesda pour Xbox Series X / S – et à partir d’aujourd’hui, Dishonored: Definite Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey, et Skyrim édition spéciale ont tous reçu un Boost FPS.

Au cas où vous auriez besoin d’un récapitulatif de la fonctionnalité, elle emploie une variété de méthodes pour presque doubler le framerate original sur certains titres, en tirant parti de la puissance de la Xbox Series S / X afin de rendre les jeux encore plus anciens plus fluides et mieux jouer.

Comme indiqué la semaine dernière, pour célébrer l’acquisition de Bethesda, Microsoft a amélioré une série de titres Bethesda « importants » sur les consoles modernes avec une amélioration du FPS – et il y en a apparemment d’autres à venir.

«Nous annoncerons d’autres titres prenant en charge FPS Boost dans les semaines à venir, alors restez à l’affût des mises à jour», déclare Microsoft dans un communiqué de presse.

« Les joueurs peuvent s’attendre à voir une augmentation de 30 ips à près de 60 ips avec FPS Boost pour les titres ci-dessus », poursuit le communiqué de presse.

« Pour faire l’expérience de FPS Boost, assurez-vous que la dernière mise à jour est installée sur votre console et que la fonction FPS Boost est activée dans » Options de compatibilité « dans la section » Gérer le jeu « . »

Mais gardez à l’esprit qu’un framerate plus élevé peut signifier une dégradation graphique dans certaines situations. «Dans certains cas, en raison des exigences graphiques plus élevées pour activer la technologie FPS Boost, nous avons dû réduire la résolution d’un jeu pour garantir à la fois un bon fonctionnement et un excellent jeu.

« Dans certains cas, comme Fallout 4 et Fallout 76 dans cette dernière annonce de titre, FPS Boost n’est pas automatiquement activé pour les joueurs Xbox Series X. »

Si vous souhaitez jouer à plus de jeux Bethesda sur les plates-formes Xbox, vous serez heureux de noter que 20 titres sont disponibles via le service.

Et 16 titres sont désormais disponibles partout où vous jouez, qu’il s’agisse d’un PC, d’une console ou d’un appareil mobile via le cloud pour les membres Xbox Game Pass Ultimate.