Skyrim Mod qui le rend injouable supprimé des mods Nexus

The Elder Scrolls V: Skyrim est un jeu populaire auquel des millions de personnes jouent encore une décennie après sa première sortie. Et grâce aux mods et au contenu créé par les utilisateurs, certains ont consacré des années de leur vie à jouer à ce jeu. L’insistance de Bethesda à rééditer le RPG emblématique n’aidera probablement personne à échapper à l’étau de Skyrim non plus. Ainsi, un modder a créé une issue pour ceux qui ne pouvaient pas arrêter de jouer. Le mod, NoSkyrim, rend le RPG Bethesda injouable une fois installé.

Fabriqué par ThatLittleCommie, c’est littéralement tout ce que fait le mod, certes idiot. Il n’ajoute pas de personnages supplémentaires, de nouvelles armes ou de contenu portant atteinte aux droits d’auteur comme les sabres laser ou Thomas the Tank Engine. Vous l’installez et après cela, vous ne pouvez plus jouer à Skyrim. Il plante juste à la place. Voici comment le créateur du mod décrit le mod.

“Avez-vous déjà eu l’impression que le jeu sur lequel vous avez dépensé votre argent durement gagné devrait être supprimé et injouable, eh bien moi aussi. Maintenant, avec NoSkyrim, au lieu de pouvoir commencer un nouveau jeu comme la plupart des joueurs de Skyrim, vous venez de ne peut pas.

Le mod a été initialement téléchargé sur le site de modding populaire Nexus Mods. Mais il a depuis été supprimé pour des raisons peu claires – mais probablement faciles à deviner. Je parierais qu’un mod qui casse simplement Skyrim et rend impossible le jeu n’est pas quelque chose que les gens qui gèrent le site veulent sur leur dépôt de mod. Kotaku a contacté Nexus Mods au sujet de la suppression et si NoSkyrim reviendra un jour.

Actuellement, si vous souhaitez télécharger ce mod stupide, vous pouvez le trouver sur LoversLab.com, qui est un site de modding euh… plus adulte. Il semble que les gens de LoversLab ne se soucient pas si un mod de Skyrim casse le jeu et le rend injouable.

Comme l’a remarqué PCGamer, le mod a actuellement une pétition Change.org que les gens peuvent signer pour soutenir sa réintégration dans Nexus Mods. A ce jour, il compte près de 350 signatures. Pendant ce temps, un subreddit dédié au mod et à son retour sur le site Nexus est également apparu. Il compte un peu plus de 260 membres. Le premier message est une image souriante de Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif de Bethesda. D’autres messages incluent des personnes déplorant la suppression du mod car c’était la seule chose qui les empêchait de jouer au RPG en monde ouvert vieux de dix ans. (Ces messages sont des blagues, si vous ne l’aviez pas encore compris.)

Pour l’instant, il semble que NoSkyrim ne reviendra pas sur Nexus Mods. C’est un jour triste pour les personnes incapables de désinstaller un jeu vidéo ou qui n’ont aucun contrôle sur elles-mêmes. Pendant ce temps, Bethesda annonce toujours des ports de Skyrim en 2021. Je me demande si le dernier port fonctionnera (ou cessera de fonctionner) avec le mod NoSkyrim ?