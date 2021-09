Skyrim n’a jamais été bon et ne mérite pas d’être un classique ⋆ .

The Elder Scrolls 5 : Skyrim – est-ce surfait ? (photo : Bethesda)

Un lecteur explique pourquoi il n’aime pas Skyrim et se penche sur la psychologie de la critique de jeu et pourquoi aucun jeu n’est un classique pour tout le monde.

Le récent débat sur la qualité de Deathloop m’a vraiment intéressé, d’une part parce qu’il a été mené avec étonnamment peu de vitriol et d’autre part parce qu’il montre qu’il y aura toujours des gens qui aiment les choses que vous n’aimez pas et vice versa. Par exemple, j’ai beaucoup aimé Deathloop et c’est actuellement mon jeu de l’année. Et pourtant, je suis ici aujourd’hui pour parler d’un jeu qui est largement considéré comme un classique et pourtant qui je pense est tout sauf : Skyrim.

Je ne déteste pas Skyrim, ce serait un mot beaucoup trop fort, mais j’ai essayé d’y jouer de nombreuses fois et je n’ai jamais réussi à aller au bout sans être frustré et ennuyé par la façon dont cela fonctionne. Pour moi, c’est un 7/10 au mieux et, personnellement, beaucoup moins si je suis honnête.

Je vais essayer d’expliquer pourquoi, mais l’une des choses que je trouve intéressantes lorsque nous critiquons des jeux, c’est que parfois il y a juste une atmosphère indéfinissable dans le jeu qui ne clique pas avec vous. Nous entendons tout le temps le contraire de cela, lorsque nous parlons d’un jeu qui a cette magie spéciale, mais je pense que l’inverse existe également. Parfois, vous n’aimez tout simplement pas un jeu et il est en fait un peu difficile de dire pourquoi exactement, car il semble que tout va bien.

J’ai d’abord joué à Skyrim, pas au lancement mais environ un an après sa sortie, donc ce n’était pas qu’il était trop vieux pour être apprécié à ce moment-là. Mais j’ai immédiatement été rebuté par les graphismes de mauvaise qualité qui semblaient bien en deçà des normes que j’attendais d’un jeu de haut niveau, sans parler d’un jeu aussi bien évalué que Skyrim. L’animation faciale low-tech de Bethesda est souvent critiquée, mais tout le monde du jeu, pour moi, a l’air étrangement amateur et sous-détaillé.

Une autre chose qui m’a rebuté, c’est à quel point le jeu – sur les dragons et la magie – se prenait au sérieux. Ce qui est drôle quand vous commencez à réaliser à quel point certains dialogues sont mauvais et à quel point le doublage est terrible, même pour des personnages assez importants. Je sais que ce jeu a presque 10 ans, mais il avait l’air terrible dès le début, encore moins maintenant.

Ce qui est également terrible, c’est le combat à la première personne, en particulier tout ce qui concerne les épées. Pour être juste, c’est une chose difficile à faire fonctionner à la première personne, car il est difficile de juger de la distance et de donner l’impression que les impacts sont réels, mais Skyrim le fait si mal qu’il a probablement empêché d’autres développeurs d’essayer.

Même le simple fait de se déplacer dans le monde du jeu semble bizarre et gênant, comme si Skyrim lui-même n’était qu’un mod pour un autre jeu et n’avait jamais été conçu pour faire ce qu’il fait. Et puis, bien sûr, il y a tous les bugs et problèmes bien connus en plus de cela, qui semblent être comparables au cours des jeux Bethesda mais que, pour une raison quelconque, tout le monde semble tolérer.

Je dirai que le monde ouvert est impressionnant, du moins pour le moment, et la variété de quêtes et de secrets cachés dans des endroits inattendus est très bonne. Skyrim n’est pas un jeu terrible, et Bethesda est certainement très doué pour construire un monde ouvert, mais tout ce qui concerne le gameplay ou la narration, ils semblaient être bien en retard même en 2011.

Et pourtant, il y a une version Xbox Series X/S et PlayStation 5 du jeu à venir cette année et je suis sûr qu’elle recevra toutes les distinctions habituelles, ce qui me laissera l’impression que j’ai dû jouer à un jeu différent. Mais c’est bien, différentes choses pour différentes personnes et tout ça. Beaucoup de critiques de jeux célèbres ne sont que du trolling, car il s’agit d’Internet, mais je pense qu’il est juste de souligner qu’il n’y a pas vraiment un jeu dont tout le monde s’accorde pour être un classique. Et certainement pas Skyrim.

Par lecteur Combi

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Skyrim sort à nouveau pour son 10e anniversaire – pas une exclusivité Xbox



A SUIVRE : Skyrim : Une histoire d’amour en trois parties – Dossier du lecteur



PLUS : L’extension Elder Scrolls Online présente la région de Skyrim

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();