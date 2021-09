Skywalker : l’idole de Jordan et un match de score historique

“Il était comme Michael Jordan, Kobe Bryant, Tracy McGrady et LeBron James en un seul joueur.” Il a été dit par Bill Walton, rien de moins, le géant rouge maudit, une légende éclatée de blessures lorsqu’il a amassé un gigantesque CV, à égalité avec les plus grands. Et l’a dit David Thompson, l’attaquant surpuissant qui avait été champion universitaire avec l’État de Caroline du Nord en 1974, entre parenthèses entre deux gigantesques UCLA, celle de Lew Alcindor (plus tard Kareem Abdul-Jabbar) et celle de Walton. Thompson était un swingman (guard-forward) qui a inventé des moyens de se déplacer dans les airs et a perfectionné les alley oops sans écraser: par héritage d’Alcindor / Kareem, et l’impossibilité de l’arrêter d’une autre manière, les dunks étaient interdits au Collège. Dans la séquence 1967-69, Alcindor a remporté trois titres universitaires et perdu… deux matchs au total.

Après Bill Walton est venu Michael Jordan, bien sûr. Que des années plus tard, il a assuré que sans lui Kobe Bryant n’aurait pas existé de la même manière que sans David Thompson Michael Jordan n’aurait pas existé. Les 23e Bulls, les meilleurs de tous les temps, ont grandi en admirant les exploits de Magic Johnson et Il a été étonné de jouer aux côtés de James Worthy, avec qui il était le champion de la NCAA 1982 avec les North Carolina Tar Heels, huit ans après la meute de loups de l’État de Caroline du Nord, les Wolfpacks, ont remporté le premier titre de leur histoire (ils ont répété en 1983). Mais son idole, le super-héros d’Air Jordan, était Thompson.

Une référence pour la plus grande référence de tous

Ce David Thompson qui fut champion et meilleur joueur du Final Four en 1974, et dont le 44 est le seul chiffre retiré par NC State (26,8 points en moyenne dans sa carrière universitaire), était un aimant pour un Jordan qui rêvait d’avoir presque élasticité poétique, sa capacité physique à dominer les terrains de basket. Je finirais par avoir tout ça et bien plus, bien sûr. Plus que quiconque et plus que Thompson, drafté numéro 1 en 1975 par l’ABA (Virginia Squires) et la NBA (Atlanta Hawks). Il a quitté la Caroline du Nord, où Jordan allait bientôt s’imposer comme l’icône incontestée de l’État, et s’est rendu à l’ABA, directement aux Denver Nuggets un an avant que les Rocheuses ne soient l’un des quatre survivants de cette folie contre-culturelle qu’était l’ABA. : les Nuggets sont passés à la NBA dans l’union des deux ligues, la fusion, avec les Spurs, les Nets et les Pacers.

Dans son cours ABA, il a été Rookie of the Year, a obtenu une moyenne de 26 points et a été MVP d’un All Star Game très spécial, à Denver, le premier avec un concours de dunk et dans lequel il a remporté le titre Julius Erving avec son vol emblématique du ligne de personnel. Thompson avait étonné le public, son audience, lors d’un événement qui est une légende du basket américain. Pour quelque chose en 1977, dans le feu du succès de Star Wars, il a pris ce qui allait être son surnom inoubliable : Skywalker. Celui qui marche dans le ciel.

En NBA, Thompson a eu une formidable carrière, bien sûr. Mais pas aussi glorieux que son talent se vantait. Il a été étoile au cours de ses trois premières années dans la Ligue avec les Nuggets (1977-79) et également en 1983, récemment échangé aux Supersonics de Seattle et au crépuscule de un chemin radicalement ralenti par les blessures… et la consommation de drogue. Un mal endémique dans cette NBA du début des années 80 et une trop grande tentation pour le joueur qui avait signé ce qui était alors le plus gros contrat de l’histoire de la NBA : les Nuggets lui ont donné quatre millions de dollars pour cinq ans après la saison 1977-78. Avant votre première blessure grave au pied. Et bien sûr avant son problème abyssal d’addictions. On disait de lui qu’en 1986, il dépensait 1 000 dollars par jour en cocaïne. Plus tôt, en 1984, la fin de sa carrière s’est accélérée lorsqu’il a littéralement détruit son genou car lors d’une bagarre il a été projeté dans les escaliers du mythique Studio 54, à New York.

Au cours de ses sept années à Denver, il a récolté en moyenne 23,5 points par match. Avec les Supersonics, il est tombé à 15,2 et a à peine joué lors de sa deuxième et dernière saison (19 matchs) car il a passé presque tout son temps en cure de désintoxication. Après avoir touché le fond, il a été condamné à 180 jours de prison pour avoir agressé sa femme et a fait un long chemin vers la désintoxication. Quand il a laissé l’alcool et la drogue derrière lui, il a reconstruit sa vie et consacré des années à donner des conférences, liées à l’environnement NBA et maintenant très loin des années où il a ébloui avec ce physique énorme et ce talent captivant forgé à Boiling Springs, en Caroline du Sud. Où à 16 ans, il s’est tellement démarqué dans un camp de basket-ball qu’il a même exposé un professionnel de l’ABA, Skeeter Swift Jr, qui a entrepris de lui donner une leçon sur son attitude hautaine et a été échaudé.

Une nuit incroyable en avril 1978

Il est difficile de savoir ce qu’a pu être le toit de David Thompson, mais tous ceux qui l’ont vu jouer s’accordent à dire qu’il aurait pris sa retraite comme l’un des plus grands. Il a le numéro 33 retiré par les Nuggets, l’admiration éternelle de Michael Jordan (pas rien) et de nombreuses histoires à raconter. Certains d’entre eux sont incroyables, comme celui de la course insensée pour le titre NBA Top Scorer en 1978 qu’il a perdu contre George Gervin par l’écart le plus étroit jamais: 27.22 pour 27.15 points par nuit. Stephen Curry a battu Bradley Beal en dernier (2021) en photo finish… mais pas beaucoup (31,9 par 31,3). En fait, il existe deux autres cas plus précis: David Robinson à Shaquille O’Neal (0,44 de marge après avoir marqué 71 points lors du dernier match avec tous les Clippers, le rival des Spurs) et le formidable Kobe Bryant – Kevin Durant de 2011- 12, réglé avec un +0.17 pour KD. Aussi celle en dessous du 0,07 du Gervin-Thompson.

Won Gervin, l’inoubliable Iceman, a appelé l’Iceman parce qu’il transpirait à peine alors qu’il démolissait ses rivaux avec son style chorégraphique et ses merveilleux roulements de doigts. Et l’ABA a gagné, ce qui a donné raison dès qu’il a été intégré avec deux des grandes stars de deux de ses équipes envoyées en NBA, les Nuggets et les Spurs. Et David Thompson a perdu, Skywalker, qui s’est retrouvé sans récompense qui, de toute façon, allait revenir à Pete Maravich. Le meilleur buteur de 1977 (31,1) était emballé à répéter quand il a subi une blessure au genou et n’a pas couvert les 1 400 minutes qui étaient le minimum pour se qualifier. Au poil : il est resté à 1 352 et enfin 27 points en moyenne. Sans Maravich, Gervin avait presque égalé le premier de ses quatre titres de Meilleur buteur mais avait besoin d’un dernier gros effort lors d’une journée inoubliable, la dernière de la saison régulière le 9 avril 1978, un dimanche.

Les Spurs, classés pour les playoffs, ont joué contre les Jazz, éliminés. Quelques heures auparavant, les Nuggets (classés) jouaient contre les Pistons également éliminés, à Detroit. C’était le dernier match au Cobo Arena, son domicile depuis 1961, avant de déménager au Pontiac Silverdome. Avec tout le poisson local vendu, il y avait à peine 3 482 personnes dans les gradins, et la télévision n’y était même pas apparue, focalisée sur les adieux d’un géant : Ce jour-là, John Havlicek a joué son dernier match avec les Celtics après 16 ans (et huit anneaux) de fierté verte. Les priorités étaient claires, avec peu d’attention médiatique sur une carrière de buteur dont Gervin a atteint la dernière étape avec un +14.

Dick Raphael (QUOTIDIEN COMME)

Étant donné que les Nuggets ont joué auparavant, Larry Brown a demandé à Thompson s’il voulait y aller. C’était une invitation à tout jeter. Et les Nuggets ont joué comme ça, sans autre système que les actions de Thompson, jouent pour lui, balles dans les mains. L’attaquant de 1,93 et ​​23 ans a effectué ses huit premiers tirs, principalement à partir de suspensions à longue portée parsemées de quelques dunks et de ruelle de marque maison. Après cinq autres paniers infructueux avant la fin, a clôturé le premier quart-temps avec 32 points, puis un record NBA en un set. Il avait signé 13/14 avec un 6/6 aux lancers francs, son seul échec une tentative de dunk bloquée par le centre des Pistons Ben Poquette. “Je me sentais comme un Superman sous stéroïdes”, a déclaré Thompson lui-même des années plus tard, ajoutant 21 points supplémentaires au deuxième quart-temps. A la pause, 53 avec un 20/23 aux tirs. Les Nuggets ont gagné 69-83 et les nouvelles ont commencé à circuler : les télévisions ont couru vers le pavillon, les radios ont connecté une piste où, rien de moins, le record de 100 points de Wilt Chamberlain était miné.

Mais la fatigue et un effort supplémentaire des Pistons sont venus pour que l’histoire ne s’écrive pas à leurs dépens. De plus en plus épuisé et avec des marquages ​​de deux, trois et jusqu’à quatre défenseurs, Thompson est resté à six points au troisième quart (59 au total) alors que le match tournait autour. Les Pistons, en effet, ont gagné (139-137) et Skywalker a finalement ajouté 73 points avec 28/38 tirs et 17/20 de la ligne du personnel en 43 minutes. C’était le record d’un joueur extérieur, au total seulement derrière Chamberlain (100, 78 et deux fois ces 73 points). Encore aujourd’hui une seule marque de plus est passée devant, les 81 points de Kobe Bryant. Lui, Chamberlain et Thompson sont les seuls à avoir atteint au moins 73 sur un terrain de la NBA.

En raison de problèmes de timing et de créneaux horaires, Thompson a eu le temps de prendre un avion, d’être reçu à Detroit comme un héros, avec des courses d’environ 300 personnes pour le voir à l’aéroport, et d’écouter de chez lui ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans. dans les Jazz-Spurs. Gervin avait besoin de 58 points pour finalement reprendre son avance dans la carrière des marqueurs. Et les Spurs, comme les Nuggets avant, ont tout fait pour qu’il les rejoigne. En fait, ils ont perdu avec un score scandaleux (153-132) car, sans autre enjeu, ils avaient des sections dans lesquelles ils ont défendu à quatre tandis que Gervin récupérait au centre du terrain pour continuer à marquer lorsque sa requipo récupérait le ballon, presque toujours après avoir reçu le panier.

Iceman a mal commencé, a raté ses six premiers tirs et a donné sa seule passe décisive, tous les détails devaient être réglés, de sorte que Louie Dampier a ajouté les 15 000 points de sa carrière. Après ses premiers échecs, il est monté sur le banc et a pensé le laisser faire, mais a été renvoyé devant le tribunal. À partir de là, à la fin du premier quart-temps, il a ajouté 20 points et au deuxième, il en a accumulé 33. Non seulement il en avait déjà 53 à la mi-temps mais aussi Il avait également pris le nouveau record de pointage de Thompson en un quart (d’un point). Depuis, Carmelo Anthony en a réalisé 33, Kevin Love 34 et Klay Thompson 37.

Au troisième quart-temps, il a atteint les 59 dont il avait besoin pour remporter la couronne de meilleur buteur. Il a demandé de continuer un peu plus longtemps pour ajouter quelques paniers supplémentaires “au cas où ceux qui ont fait les calculs se seraient trompés”. Il a terminé avec 63 points, 10 de moins que Thompson également avec 10 minutes de moins sur le court et cinq paniers de moins malgré 11 tentatives supplémentaires (23/49 dans son cas avec un 17/20 aux lancers francs). Moins efficace que le jeu historique de Thompson, qui aurait été d’environ quatre-vingts points s’il avait déjà été joué avec un trois lignes à ce moment-là. Des années plus tard, les deux, Iceman et Skywalker, ont reconnu qu’ils mouraient de rire à chaque fois qu’ils coïncidaient et ont parlé de cette bataille menée avec retard, de Détroit à la Nouvelle-Orléans. Une avec des échos des années 1970 inoubliables, l’ABA loufoque mais merveilleuse et une NBA qui entrait dans l’âge d’or, à la veille de l’arrivée de Larry Bird et Magic Johnson. D’autres fois venaient, bien sûr.