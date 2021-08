Skyward Sword HD nous donne de l’espoir pour Breath of the Wild 2

Je ne vais pas mentir ; J’étais plus qu’un peu enthousiasmé par Skyward Sword HD. Bien que ce ne soit pas mon préféré dans la série Legend of Zelda, les mises à jour de ce jeu vieux de 10 ans étaient exactement ce dont les joueurs avaient besoin, d’autant plus qu’il a secoué certains des éléments les plus ennuyeux (c’est-à-dire les commandes de mouvement) afin que les joueurs puissent vraiment en profiter pour ce que c’était. Il a également réintroduit des éléments plus classiques de Zelda qui n’avaient pas été vus depuis que Breath of the Wild a modifié la formule. Revisiter ce jeu m’a non seulement fait désirer les jeux Zelda du passé, mais cela m’a aussi fait penser à l’avenir.

Rétrospectivement, la décision de Nintendo de rééditer Skyward Sword était un bon choix car cela nous a ramené au classique Zelda, mais il pourrait également y avoir un lien avec Breath of the Wild 2 qui en ferait une entrée parfaite pour jouer avant le titre suivant. Nous pourrions très bien voir la meilleure entrée de la série Legend of Zelda depuis Ocarina of Time. Alors, prenons le ciel et plongeons directement dans les raisons pour lesquelles l’avenir s’annonce radieux pour la prochaine entrée dans le canon de Legend of Zelda.

Travailler les nœuds pour un meilleur jeu

Skyward Sword n’est pas le jeu le plus apprécié de la série, mais Breath of the Wild aurait été très différent sans lui. Skyward Sword a de nombreux détails actuellement utilisés dans Breath of the Wild qui n’avaient jamais été utilisés auparavant dans un jeu Zelda. La durabilité des armes et une roue d’endurance sont deux mécanismes remarquables qui ont fait leur chemin dans Breath of the Wild, changeant la série telle que nous la connaissons.

Skyward Sword a essayé un tas d’autres mécanismes, des commandes de mouvement aux stratégies de combat, et ce que nous avons obtenu était une suite qui a fait exploser les portes de tout le monde, pour ainsi dire, avec Breath of the Wild. Comme la plupart des expériences, tout n’a pas fonctionné. D’une part, les commandes de mouvement étaient frustrantes et gênaient le jeu. Il y avait aussi beaucoup de répétitions, retournant dans les mêmes zones, combattant les mêmes boss et des rythmes d’histoire similaires. Bien sûr, le ciel était une zone immense et inexplorée, mais s’il y avait beaucoup de “terrain” à couvrir, il semblait toujours incroyablement vide.

Breath of the Wild, quant à lui, a peaufiné la conception artistique, établi de nouvelles mécaniques et rejeté de nombreux aspects traditionnels de la série pour créer quelque chose d’original. Et les fans de Zelda se sont réjouis.

Encore du boulot

Cependant, même si Breath of the Wild est l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch, il n’est pas sans défauts ; sinon, je n’écrirais pas ça. Bien que cela ait bouleversé notre vision des jeux Zelda, cela laissait un peu à désirer. Breath of the Wild est considéré comme “trop” ouvert ou vide, et il manque quelques éléments de base de la série comme des donjons approfondis, des rythmes d’histoire forts, une forte caractérisation pour Link et une direction. De plus, le système de rupture d’arme peut utiliser un certain équilibrage.

Cela ne veut pas nécessairement dire que Skyward Sword est meilleur que Breath of the Wild. Les deux jeux offrent quelque chose de très différent, mais ils peuvent facilement apprendre l’un de l’autre. Et il y a une raison pour laquelle Skyward Sword a rendu de nombreux joueurs nostalgiques des classiques. Il y a quelque chose dans l’excitation de trouver de nouveaux objets et d’explorer des donjons complexes et élaborés qui attise un désir pour le “vieux” Zelda. De plus, le récit est un peu plus fort; Link est moins un avatar muet qu’un participant actif avec des expressions faciales et plusieurs options de dialogue pour lui donner beaucoup plus de personnalité.

Avec des quêtes secondaires amusantes, des PNJ avec de la personnalité (bien que ces champions soient plutôt géniaux), la possibilité de mettre à niveau et de réparer votre équipement, et un bon équilibre de plats légers mélangés à des rythmes d’histoire plus sombres, Skyward Sword HD a définitivement gratté une démangeaison que Breath de la nature ne pouvait pas.

Le meilleur est à venir

Après avoir joué simultanément à Skyward Sword HD et à Breath of the Wild, je suis convaincu que Breath of the Wild 2 sera quelque chose de spécial, peut-être le jeu Zelda que tous les fans attendaient. Pourquoi? Eh bien, regardons simplement l’histoire ici, en particulier un autre cheval noir de la franchise Zelda – non, je ne vous regarde pas, les jeux DSi.

Zelda II: The Adventures of Link était un énorme virage à gauche loin de la base définie par l’original Legend of Zelda. Les gens aiment ou détestent ce jeu. C’était un défilement latéral avec des pics de difficulté imprévisibles, des éléments RPG et des batailles aléatoires sur une carte du monde. Le jeu était la chose la plus éloignée d’un titre Zelda, mais encore une fois, il n’y avait qu’un seul autre jeu de la série auquel le comparer.

Cependant, le prochain projet Zelda de Nintendo lancé sur la SNES était Link to the Past, l’un des meilleurs jeux de la série. Il s’est basé sur l’original et a repris des éléments d’expériences dans Zelda II, comme des sorts magiques, pour faire de Link to the Past un jeu exceptionnel.

Ce n’est pas tout, cependant. Le prochain jeu de la série principale lancé était Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ocarina englobait tous les aspects positifs de tous les titres précédents, et il a à peu près placé la barre non seulement pour les jeux Zelda, mais aussi pour les jeux d’action-aventure en général. Après la sortie d’Ocarina, les principaux titres de la série ont joué avec la direction artistique et quelques mécaniques, mais ils étaient à peu près dans la veine.

Cependant, les fabricants de Skyward Sword ont recommencé à bricoler. Bien qu’il comportait des éléments des jeux Zelda précédents, il introduisait des systèmes qui n’avaient jamais fait partie de la série auparavant. Six ans plus tard, les fans ont eu le plus grand remaniement de la série à ce jour dans Breath of the Wild.

Avec les efforts combinés de Skyward Sword et Breath of the Wild, peut-être que Nintendo pourra tirer le meilleur parti de ces jeux pour capturer à nouveau le cœur des joueurs. Si l’histoire se répète, et c’est souvent le cas, nous pourrions envisager un autre jeu incroyable si Breath of the Wild 2 peut vraiment combiner les deux mondes. Nous pourrions unir la base de fans en ajoutant des éléments classiques, en peaufinant certains détails et en équilibrant avec ce qui a rendu BoTW si génial.

La légende perdure

S’il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que la série Legend of Zelda se réinvente toujours. Que ce soit en essayant de nouvelles mécaniques, en explorant différents mondes ou en revitalisant un ancien favori, nous pouvons toujours nous attendre à ce que la prochaine entrée nous réserve. Cependant, comme l’histoire nous l’a montré, il est possible que nous puissions changer la donne dans Breath of the Wild 2. Et je suis très impatient de voir ce qui va arriver.

Vers les cieux !

La Légende de Zelda : Skyward Sword HD

Retour aux classiques

Skyward Sword HD a peut-être semblé être un choix étrange pour un remaster de Zelda sur Switch au début, mais le jeu permet aux joueurs de revenir à un Zelda plus classique – et pourrait nous préparer pour Breath of the Wild 2 !

