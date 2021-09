Skyworth se rapproche de la réalité avec de nouveaux téléviseurs 4K lors de son événement de lancement à l’automne

in

TL;DR

Skyworth a annoncé ses nouveaux téléviseurs haut de gamme pour l’automne 2021. Tous les modèles intègrent des résolutions 4K et un son Dolby Atmos. La ligne de chute de Skyworth sera d’abord lancée en Chine continentale.

Quel meilleur moment pour acheter un nouveau téléviseur que l’automne, n’est-ce pas ? Le football mondial bat son plein et le football américain commence également sa saison. Maintenant, Skyworth – un partenaire officiel du Juventus Football Club – a dévoilé sa dernière série de téléviseurs haut de gamme lors de son événement « Closer to Reality ».

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’être un fan de football pour profiter des téléviseurs Skyworth. Le nouveau S82 est le dernier modèle phare de la marque. Il offre une précision des couleurs supérieure dans les configurations 55 pouces et 65 pouces avec un peu d’aide de Dolby Vision et HDR 10. Skyworth a également opté pour un panneau OLED V21 haut de gamme avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour toute cette puissance, vous pourriez vous attendre à ce que le Skyworth S82 soit une machine lourde, mais l’écran lui-même fait un peu moins de 4 mm d’épaisseur avec un corps légèrement plus épais. La partie la plus épaisse est le Skyworth Audio Drum – un subwoofer intégré qui contient 20 W de puissance.

Juste en dessous du S82, vous trouverez le nouveau Q72 de Skyworth avec un écran LED Smart Mini. Il contient plus de 20 000 rétroéclairages sur plus de 2 300 zones pour une gradation locale améliorée et des images éclatantes. Le Q72 atteint également 1 500 nits de luminosité, ce qui devrait être bon pour à peu près n’importe quel contenu.

Le Q72 de Skyworth est un autre modèle mince. En ce qui concerne les haut-parleurs, Skyworth a entassé une paire de haut-parleurs avant et une paire de haut-parleurs vers le haut sur l’écran lui-même. Un caisson de basses sans fil aide à compléter les choses, et Dolby Atmos et DTS:X sont là pour compléter l’expérience.

Si vous cherchez à mettre à niveau votre plate-forme de jeu, vous pouvez également consulter le nouveau moniteur de jeu G90 de Skyworth. Il propose un écran de 48 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 4K. L’écran a un large rapport 16:9 avec Dolby Atmos, ce qui devrait être idéal pour les jeux.

Une dernière offre du lancement du produit Skyworth Automne 2021 est l’A20 Pro. Il remplace les panneaux OLED ci-dessus par une option LCD, mais il conserve la résolution 4K et un taux de rafraîchissement élevé. Skyworth a jailli des effets sonores cinématiques JBL, et le Wi-Fi 6 devrait vous permettre de rester connecté à Netflix et plus encore.

Tous les nouveaux produits de Skyworth devraient d’abord être lancés en Chine continentale, suivis d’un déploiement mondial dans les mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour les informations sur les prix au fur et à mesure que nous les avons.