Slack Huddles est la fonctionnalité de travail à domicile parfaite pour les millennials qui détestent les appels téléphoniques

Si vous êtes comme moi, vous avez été coincé à la maison pendant cette pandémie. De nombreux employés ont commencé à retourner au bureau, mais beaucoup continuent de travailler à domicile, en s’appuyant sur des services de télécommunication comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, entre autres. Ara Wagoner d’Android Central a classé Slack parmi les 10 meilleures applications qui régissent son téléphone et sa vie, et c’est certainement vrai pour beaucoup d’entre nous. Cependant, l’un des inconvénients du travail à domicile est que les interactions peuvent parfois sembler très impersonnelles, ce qui rend difficile la connexion réelle avec les collègues. C’est pourquoi j’étais prudemment optimiste lorsque Slack Huddles a été introduit, mais cet optimisme s’est transformé en joie pure.

Slack veut apporter des discussions de bureau décontractées à votre domicile, et cela pourrait bien fonctionner.

Slack Huddles a été annoncé fin juin comme un moyen de ramener les discussions de bureau décontractées dans notre monde actuel de travail à partir de n’importe où. Vous savez, le genre de chose qui se produit lorsque vous passez devant un collègue et que vous vous arrêtez pour une discussion rapide sur des potins chauds ou peut-être une mise à jour rapide sur un projet. Rien de trop formel, et pour les types de conversations qui ne méritent pas une réunion entière mais pourraient être mieux transmises par la voix que par le chat.

Une partie de ce qui rend Slack Huddles si bon est la façon dont il a été conçu. Bien que Slack ne soit pas le premier à se lancer dans des discussions audio uniquement – ​​et l’on pourrait être enclin à lever les yeux au ciel devant un autre clone de Clubhouse – j’apprécie sa version de Discord de la fonctionnalité. Sur le bureau, la fonctionnalité est assez discrète, assise dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Pour rejoindre une discussion, entrez simplement un canal ou un DM et cliquez sur la bascule du casque. Vous entendrez un joli petit “Bloop!” pour indiquer qu’un Huddle a commencé. Cela ne prend pas tout un écran, et tout se trouve dans ce petit coin, ce qui met vraiment en évidence le fait qu’il n’est pas destiné à remplacer des réunions entières mais plutôt à les contourner.

Les Huddles ne sont pas programmés, et n’importe qui dans ce canal peut entrer ou sortir de Huddle à volonté. Ainsi, au lieu de planifier ou de configurer une session Google Meet entière pour quelque chose qui pourrait nécessiter une explication rapide, vous pouvez simplement démarrer un Huddle pour une discussion rapide et sauter tout de suite. C’est parfait. Et au cas où vous auriez besoin d’un peu plus, il existe des options pour partager votre écran ou même activer les transcriptions en direct.

L’expérience est légèrement différente sur iOS et les meilleurs téléphones Android, et pas aussi riche en fonctionnalités, vous ne pouvez donc pas partager votre écran ou afficher les sous-titres en direct. Mais alors qu’il s’agit par défaut d’une vue plein écran, vous pouvez facilement glisser vers le bas pour minimiser le Huddle dans une sorte de mode image dans l’image pour faire défiler d’autres conversations Slack, ce qui est une bonne idée.

Je ne sais pas pour vous, mais en tant que millénaire, j’ai grandi à une époque où les SMS étaient la prochaine grande chose. Ils sont faciles et vous n’avez pas à y consacrer beaucoup de temps. Donc, pour moi, les appels téléphoniques n’étaient presque jamais une préoccupation pour moi, et même à ce jour, je deviens anxieux chaque fois que je dois passer un appel téléphonique. Alors naturellement, j’ai largement ignoré la fonction d’appel sur Slack et j’oublie souvent qu’elle est là. Je redoute cette petite icône de téléphone car les appels téléphoniques semblent toujours avoir beaucoup de poids, surtout dans un environnement professionnel.

Slack Huddles m’offre le meilleur des deux mondes, c’est pourquoi je l’aime.

Avec Slack Huddles, je peux avoir le meilleur des deux mondes. Les conversations audio laconiques de type Clubhouse sont un peu comme des textes vocaux longs, quelque part entre un message audio et un appel téléphonique. Bien que ce genre de chose soit idéal pour les applications de médias sociaux, il est parfait pour les applications de communication d’entreprise lorsque de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas retourner au bureau. Cela apporte également un niveau de désinvolture qui fait souvent défaut dans ces types d’environnements de travail à distance. Et le meilleur, c’est que les employeurs ne peuvent pas surveiller les conversations du Huddle, ni les enregistrer, de sorte que les potins du bureau restent entre les personnes impliquées dans le Huddle.

Les nouvelles fonctionnalités de Slack ne sont pas toujours un succès, mais parfois l’entreprise parvient à faire quelque chose de bien, comme lorsqu’elle a introduit un champ de pronom dédié. Je sais que tout le monde n’utilise pas Slack, mais si votre équipe l’utilise comme principal point de communication, vous ne devriez certainement pas dormir sur cette fonctionnalité.

