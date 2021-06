Le bureau vous manque ? Pas l’émission de télévision, mais l’endroit où vous aviez l’habitude d’aller travailler et d’avoir des conversations informelles avec vos collègues ? Eh bien, Slack vise à recréer l’expérience avec une nouvelle plate-forme audio “Huddles” et quelques autres fonctionnalités à venir sur l’application de chat d’entreprise pour vous aider à revivre les jours de votre travail en personne de 9 à 5 heures.

Slack Huddles est un premier moyen audio de démarrer des conversations en direct avec vos collègues. Plutôt que de participer à des réunions, cette fonctionnalité souhaite que vous ayez une « conversation légère » avec votre équipe.

« Auparavant, vous pouviez peut-être passer au bureau d’un collègue pour discuter d’une idée, ou rattraper un collègue dans le couloir pour débriefer après une grande réunion. Ces conversations informelles, qui ne sont pas encombrées par des formalités ou limitées à des incréments de 30 minutes, non seulement renforcent la camaraderie d’équipe, mais évoluent souvent vers une idée de quelque chose de plus grand », explique Slack dans un article de blog.

En un seul clic, une clique peut être lancée dans n’importe quel canal ou DM, y compris ceux que vous partagez avec des personnes extérieures à votre entreprise. L’application indique : « Les caucus sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez discuter d’un sujet complexe à la volée sans avoir à négocier des calendriers chargés et que vous souhaitez faire une pause dans la caméra. Il est même possible de partager votre écran avec cette fonctionnalité.

Slack ajoute également une alternative à un « flux sans fin de réunions : »

Lorsque des équipes importantes ou dispersées doivent planifier une réunion, il peut être difficile, voire impossible, de trouver un moment qui convient à tout le monde. Il serait beaucoup plus simple de partager des idées de manière asynchrone, à un moment qui convient le mieux à chaque personne. C’est pourquoi nous introduisons une nouvelle façon de créer et de partager facilement des enregistrements vidéo, vocaux et d’écran dans Slack.

Désormais, les membres de l’équipe rémunérés pourront enregistrer des vidéos, des voix et des écrans afin que leurs collègues puissent les regarder quand et de la manière qui leur convient le mieux. Slack dit que les caucus et les enregistrements ont été conçus pour être inclusifs et offriront également un sous-titrage en direct.

Enfin, Slack présente Atlas, une nouvelle façon de se connecter avec des collègues et de naviguer dans votre organisation. C’est le moyen le plus simple pour un nouvel employé qui rejoint une grande équipe de comprendre exactement qui fait quoi.

Slack Atlas améliore les profils avec des informations riches et dynamiques, notamment la structure organisationnelle de votre entreprise, les dates de début des employés et les champs personnalisés. Et il s’intègre de manière transparente aux solutions populaires telles que Workday, ce qui signifie que les données de profil sont automatiquement renseignées et toujours à jour.

Cette fonction sera offerte pour certains forfaits Business+ et Enterprise Grid. À partir de maintenant, ces trois nouvelles fonctionnalités seront déployées pour les utilisateurs de Slack. Récemment, l’application a lancé une nouvelle fonctionnalité d’envoi programmé, et voici comment cela fonctionne.

