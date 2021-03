Slack lance une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des messages directs à n’importe qui [Update: Pulls custom invite messages]

Les DM Slack Connect ont été dévoilés l’automne dernier et la société déploie maintenant la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité. Cela signifie que vous pouvez envoyer des messages à vos partenaires, clients, etc. en dehors de votre organisation ou de toute personne utilisant Slack. Pour aller plus loin, Slack a également présenté des fonctionnalités de communication plus avancées à venir plus tard cette année pour créer des réseaux d’entreprise privés qui relieront plusieurs organisations.

Mettre à jour: Découvert par Menotti Minutillo, il semble que Slack doive peut-être mettre à jour le fonctionnement des DM de Connect pour éviter que la fonctionnalité ne soit utilisée de manière abusive. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de moyen de bloquer les invitations entrantes et les messages personnalisés inclus. Consultez le tweet de Menotti ci-dessous pour plus de détails.

Mise à jour 2: Après avoir entendu parler des failles d’abus, Slack a retiré l’option d’envoyer un message personnalisé lors de la demande d’envoi de DM. La nouvelle fonctionnalité est toujours active, c’est juste la possibilité d’envoyer un message personnalisé lors de l’invitation d’autres personnes à DM qui a été supprimée.

La société a partagé la déclaration avec The Verge:

«Après avoir déployé les DM de Slack Connect ce matin, nous avons reçu de précieux commentaires de nos utilisateurs sur la manière dont les invitations par e-mail à utiliser la fonctionnalité pourraient potentiellement être utilisées pour envoyer des messages abusifs ou harcelants. Nous prenons des mesures immédiates pour empêcher ce type d’abus, à partir d’aujourd’hui avec la suppression de la possibilité de personnaliser un message lorsqu’un utilisateur invite quelqu’un à Slack Connect DMs », a déclaré Jonathan Prince, vice-président des communications et des politiques de la société à The Verge. .

Slack a détaillé les DM Connect qui seront disponibles à partir d’aujourd’hui et d’autres nouvelles fonctionnalités de communication d’entreprise qui seront lancées à l’avenir dans une paire d’articles de blog (via The Verge). Bien que la possibilité d’envoyer des messages directs à n’importe qui sur Slack présente de nombreux cas d’utilisation pour les entreprises et les organisations, tout compte Slack payant peut utiliser la fonctionnalité pour se glisser dans les DM des utilisateurs Slack payants et gratuits.

Slack Connect est un moyen de travail plus rapide et plus sûr que d’envoyer des e-mails à des personnes extérieures à votre entreprise. C’est le même Slack que vous utilisez tous les jours, mais avec des personnes en dehors de votre espace de travail. Envoyez simplement une invitation à n’importe quel partenaire et commencez à envoyer des messages dans Slack dès que l’autre partie accepte. Si vous avez besoin d’un espace dédié pour planifier des projets et faire des boucles dans d’autres, créez des canaux entre les organisations, où les membres des organisations invitées peuvent aller et venir librement selon les besoins.

Nous voyons la fonctionnalité en direct maintenant. Vous pouvez vérifier s’il est disponible pour vous en cliquant sur «Slack Connect» en haut de votre barre latérale dans Slack. À partir de là, vous n’aurez besoin que de l’e-mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message pour commencer.

Une fois que votre partenaire accepte l’invitation envoyée par e-mail, il apparaîtra automatiquement dans votre liste de destinataires de messages directs et vous pourrez [to] envoyez-leur un message dans Slack. Cela inclut tous les utilisateurs actuels de Slack, même ceux sur le plan gratuit.

Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas envoyer de DM Connect pour le moment à moins qu’ils ne s’inscrivent pour un essai d’un plan Slack payant. Mais la fonctionnalité devrait bientôt arriver pour tous les utilisateurs de Slack.

Vous pouvez trouver plus de conseils et de détails dans l’article de blog de Slack sur Connect DMs ici.

Et dans un autre article publié aujourd’hui, Slack a expliqué comment il étendrait tout cela avec la possibilité de «relier plusieurs organisations pour créer un réseau d’entreprise privé, permettant des annuaires unifiés, la découverte de canaux et plus encore (disponible plus tard cette année).»

résumer – ne peut pas bloquer dans le mou

– impossible de bloquer l’e-mail

– l’agresseur peut continuer à «inviter» avec un langage abusif

– même si votre espace de travail désactive la possibilité d’accepter ces invitations, tout ce qui précède reste vrai – Menotti Minutillo (@ 44) 24 mars 2021

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: