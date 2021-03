Slack prévoit d’intégrer les fonctionnalités audio Clubhouse à son application, car pourquoi pas?

Slack a fait le plus ces derniers temps, et pas vraiment bien. L’application vient d’introduire une fonctionnalité de messagerie privée Slack Connect qui permet aux membres d’envoyer des messages directs à toute personne en dehors de leur organisation, ce qui a provoqué beaucoup de réactions négatives. Mais la société n’a pas fini d’introduire de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme et le prochain ensemble viendra directement de Clubhouse.

Le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a confirmé (via le portail) dans une discussion de Clubhouse que l’application ajouterait de nouvelles fonctionnalités audio qui seront similaires à Clubhouse. Il n’est pas entré dans les détails, mais il n’est pas surprenant que la société veuille introduire de nouvelles fonctionnalités audio, étant donné qu’un nombre croissant de plates-formes ont déjà lancé ou prévoient de lancer leurs propres versions de l’application. Pendant ce temps, la disponibilité du Clubhouse sur Android est toujours en cours, mais certaines entreprises comme Telegram le battent à fond.

Les groupes audio ne sont pas la seule fonctionnalité à venir dans Clubhouse. Une simple fonctionnalité de messagerie audio est actuellement testée sur Slack, ce qui est déjà disponible sur de nombreuses autres applications. L’année dernière, la société a annoncé qu’elle prévoyait d’introduire sa propre version de Snapchat Stories à la fin de 2020, bien que cela ne se soit pas produit. Butterfield a mentionné que la fonctionnalité arrivait toujours, bien qu’il n’y ait pas de délai. En tant que l’une des meilleures applications de messagerie pour téléphones comme le Samsung Galaxy S21, Slack consacrera, espérons-le, beaucoup plus de temps et de réflexion à ses fonctionnalités à venir qu’avec son récent Slack Connect DM.

