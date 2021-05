Slack vise un lieu de travail plus inclusif, vous permet de lister les pronoms préférés

Slack a introduit une fonctionnalité petite mais bénéfique sur sa plate-forme. La société a annoncé mercredi sur Twitter que la plateforme dispose désormais d’un champ dédié permettant aux utilisateurs de lister leurs pronoms préférés.

Le nouveau paramètre permettra aux utilisateurs de remplir leurs préférences de pronom, qui figureront en bonne place sur leur profil. La société indique que l’option est disponible pour tous les plans et qu’elle est masquée par défaut, mais les administrateurs peuvent facilement rendre le nouveau champ visible.

Slack a inclus des instructions sur la façon dont les administrateurs peuvent activer le nouveau champ. The Verge note que les entreprises peuvent continuer à utiliser des champs personnalisés que les administrateurs ont peut-être créés pour les pronoms, mais ils ne seront pas aussi présents que le nouveau champ dédié.

Cette décision marque une transition vers un lieu de travail plus inclusif, en particulier alors que de nombreuses entreprises continuent de travailler à domicile au milieu de la pandémie COVID-19.

Instagram a récemment inclus un champ de pronoms dans son application qui se trouve à côté de votre nom. Si vous ne l’avez pas encore configuré, nous pouvons vous expliquer comment ajouter des pronoms personnels à votre profil Instagram. Twitter a également déclaré récemment à Android Central qu’il n’était pas opposé à l’idée, ce qui serait utile compte tenu de la limite de caractères sur le profil d’un utilisateur.

Slack peut trébucher de temps en temps sur l’implémentation de nouvelles fonctionnalités, mais celle-ci est suffisamment simple pour que même Slack ne puisse pas se tromper. C’est certainement un changement que beaucoup apprécieront, car il peut aider les utilisateurs à éviter de tromper leurs collègues de travail et de provoquer des tensions sur le lieu de travail. Cela pourrait également aider les utilisateurs à éviter d’expliquer constamment leurs pronoms préférés, bien que Slack puisse envisager d’aller plus loin et d’afficher les pronoms dans les fils de discussion.

Les nouveaux pronoms de profil peuvent être ajoutés et affichés via des appareils de bureau et mobiles tels que les meilleurs téléphones Android.

