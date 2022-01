Slash : « Beaucoup de problèmes différents » ont empêché Izzy Stradlin de participer à la réunion de Guns N’ Roses

GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer dit qu’« il y avait beaucoup de problèmes différents » qui empêchaient Izzy Stradlin d’être impliqué dans la tournée de retrouvailles du groupe.

Tandis que GUNS N’ ROSES‘ « Pas dans cette vie » trek propose la gamme « ère classique » de Sabrer, bassiste Duff McKagan et chanteur Axl Rose – avec l’apparition occasionnelle du batteur Steven Adler – Stradlin n’a participé à aucun spectacle de la tournée, avec des informations non confirmées affirmant qu’il avait refusé des frais à cinq chiffres pour jouer avec GUNS N’ ROSES aux salons de la réunion d’avril 2016.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec le magazine Classic Rock, Sabrer a fourni plus d’informations sur les circonstances qui ont conduit à Izzyl’absence du trek. Lorsque Rock classique écrivain Paul Elliott demandé Sabrer si Stradlin jamais expliqué pourquoi il ne voulait plus en faire partie, Sabrer a déclaré: « Je ne lui ai pas vraiment parlé depuis lors. Il y avait beaucoup de problèmes différents dans lesquels je ne vais pas vraiment entrer. Nous voulions que cela fonctionne, mais nous ne pouvions pas sembler nous mettre d’accord dans l’ensemble. Donc, cela ne s’est jamais produit. «

Il y a plus de deux ans, McKagan Raconté Rock classique qu’il ne pense pas Stradlin « j’ai toujours voulu » faire partie de la GN’R réunion. « Nous avons essayé de le faire fonctionner, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné », a-t-il expliqué. « Et dans une situation comme celle-ci, tu es vraiment dedans, mec. Soit tu montes dessus, soit tu ne le fais pas, parce que le train avance. La bonne chose est, Sabrer aime vraiment jouer avec Richard Fortus [GN’R guitarist since 2002], et Sabrer est un peu pointilleux sur ce genre de choses. Ils s’entendent bien en ce qui concerne une relation à deux guitaristes. »

Il a poursuivi : « Pour être honnête, je n’ai pas pris beaucoup de temps pour revenir sur le Izzy chose parce que nous allons juste de l’avant, et les choses sont si bonnes. Et comme je l’ai découvert à plusieurs reprises dans ma vie, les choses sont censées se passer comme elles se produisent. »

En 2018, Izzy blâmé sa non-implication avec le GUNS N’ ROSES tournée de retrouvailles sur le fait que lui et les autres gars du groupe n’ont pas réussi à « atteindre un juste milieu à travers le processus de négociation ». Il avait également précédemment affirmé qu’il s’était éloigné de la réunion parce que le groupe ne voulait pas « répartir le butin également ».

Rose dit au Brésil Télé Globo dans une interview de 2016 qui n’était pas optimiste quant à Stradlin rejoindre ses anciens camarades de groupe. « Je ne sais pas trop quoi dire sur Izzy, » Axe mentionné. « C’est comme si vous pouviez avoir une conversation et penser que c’était dans un sens et le lendemain c’est dans un autre. Et je n’essaie pas de tirer sur Izzy. C’est juste que son truc est un peu son truc, peu importe ce que c’est. »

Stradlin, de son vrai nom Jeffrey Isbell, est né et a grandi à Lafayette, Indiana, où il était des amis de lycée et des camarades de groupe avec le chanteur William Bailey – plus tard connu sous le nom Axl Rose.

Son premier et unique posteARMES À FEU bande, IZZY STRADLIN & LES JU JU HOUNDS, a rompu en 1993 après avoir enregistré un LP. Il a depuis sorti 10 autres albums solo entre 1998 et 2010.

