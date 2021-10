Dans une nouvelle interview avec l’Allemagne Radio Bob !, légendaire GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer a parlé de ce que c’était que d’être de retour sur scène après avoir été mis à l’écart pendant plus d’un an en raison de la pandémie de COVID-19. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « ARMES À FEU vient de faire une tournée aux États-Unis, ce qui était très amusant. C’était super parce que tu avais toutes ces foules qui avaient super faim de concerts. C’était donc une tournée très énergique. À la fois, [we] avait également beaucoup de restrictions intenses. Nous n’avons eu aucun type d’invités d’aftershow – aucun invité du tout – et nous n’avons jamais quitté l’hôtel à peu près tout le temps. Et tout le monde devait vraiment garder le cap pour que personne ne tombe malade et ne doive reporter la tournée et tout ce genre de choses. Mais nous nous en sommes sortis indemnes. Donc c’était bien. »

Sabrer et ses camarades ont joué le spectacle final de leur « Nous sommes F’N Back » aura lieu le 4 octobre au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

« Nous sommes F’N Back! » est venu sur les talons de « Pas dans cette vie » course qui a commencé en avril 2016 et est devenue la tournée n ° 3 la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

Comme ce fut le cas avec « Pas dans cette vie », le dernier GUNS N’ ROSES tournée en vedette des membres de la programmation classique Sabrer, Duff McKagan (basse) et Axl Rose (voix) soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Franck Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Mélissa Reese.

ARMES À FEU a lancé sa tournée de retrouvailles tant attendue et tant attendue avec un spectacle de club en avril 2016 à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et au California’s Coachella Festival.

Comme indiqué précédemment, GUNS N’ ROSES sortira un nouvel EP de quatre chansons, « Dur école », le 25 février 2022. L’effort, qui est exclusif au GUNS N’ ROSES boutique officielle, contient les deux nouvelles chansons que le groupe a sorties au cours des deux derniers mois – la chanson titre et « Absurde » (stylisé comme « ABSUIDE ») – ainsi que des versions en direct de « Ne pleure pas » et « Tu es fou ».

GUNS N’ ROSES travaillerait maintenant sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES À FEU bannière depuis « Démocratie chinoise » et le premier à figurer Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.



