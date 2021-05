Slash dit qu’il utilise “ tout le temps ” Ampli Tube pour la démonstration, l’écriture et l’enregistrement (vidéo)

Dans la vidéo ci-dessous, GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer décrit comment AmpliTube 5 est “tellement facile” et “sonne incroyable” et comment il l’utilise tout le temps pour la démonstration, l’écriture et l’enregistrement.

Sabrer sait AmpliTube est la vraie affaire, il l’utilise tout le temps, et AmpliTube 5 l’a porté à un nouveau niveau. Sabrer dit: “C’était super au début, mais ça s’est encore amélioré.”

AmpliTube Slash vous met devant des plates-formes meurtrières. Envie de rocker Sabrerla plate-forme? Maintenant tu peux avec AmpliTube Slash, l’une des grandes collections signature à l’intérieur AmpliTube Custom Shop. SabrerLe ton de ce dernier est instantanément reconnaissable et peut désormais être le vôtre. Jouez à travers les pédales et les amplificateurs d’une icône du rock, le tout dans la commodité de votre espace de jeu personnel – votre studio.

AmpliTube Slash est une suite de Sabrereffets de guitare, amplis et baffles signature de la marque qu’il utilise en tournée et en studio. Multimédia IK travaillé en étroite collaboration avec Sabrer pour recréer parfaitement ses rigs et Sabrer dit que nous l’avons cloué. Vous pouvez maintenant jouer et enregistrer avec les sons exacts qui composent la légende.

Sabrer rejoint GUNS N ‘ROSES en 1985 à Los Angeles et accède rapidement à une renommée internationale à l’été 1987 avec la sortie du premier album du groupe, “Appetit pour la destruction”, qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires et est devenu l’un des disques rock les plus vendus de tous les temps.

Sabrer a amassé des ventes d’albums de plus de 100 millions d’exemplaires, engrangé un Prix ​​Grammy et sept Grammy nominations et a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll. Nom du magazine Time Sabrer N ° 2, derrière Jimi Hendrix, sur sa liste “Les dix meilleurs joueurs de guitare électrique de tous les temps”. Sabrer aidé à créer des sons de signature comme le riff de guitare sur les tubes n ° 1 pour GUNS N ROSES, “Mon enfant adoré” et “Bienvenue dans la jungle”. Après avoir quitté le groupe, Sabrer a été acclamé par la critique avec SERPENT DE SLASH et succès mondial avec le supergroupe REVOLVER EN VELOURS. SabrerLa biographie éponyme, très bien accueillie par la critique, a grimpé dans la liste des best-sellers aux États-Unis et au Royaume-Uni, atteignant la 8e place New York Times Liste des meilleures ventes. Sabrer débarque en tête des charts avec son premier album solo, “Sabrer” (2010) qui présentait Ozzy Osbourne, Fergie et plus. Sabrer a également publié “Plus rien à craindre” (2013) le tout premier film qu’il a coproduit à partir de Films Slasher, sa société de production cinématographique / télévisuelle.



