Slash et Epiphone annoncent une « collection Slash »

Épiphone et Sabrer ont annoncé la Collection de barres obliques. Partie de la Inspiré par la collection Gibson, il célèbre les guitares influentes que Slash a utilisées au cours de sa carrière, inspirant plusieurs générations de joueurs à travers le monde.

Parfait pour toutes les étapes et les joueurs de tous niveaux, le Collection Epiphone Slash comprend plusieurs guitares électriques, dont l’Epiphone Slash Les Paul Standard fini en Appetite Burst, November Burst, Anaconda Burst et Vermillion Burst, la Slash “Victoria” Les Paul Standard Goldtop, ainsi que deux acoustiques – l’Epiphone Slash J-45 en Vermillion Burst et novembre Burst.

“Pour un montant raisonnable, vous pouvez obtenir une très bonne guitare qui durera toute votre carrière”, a déclaré Sabrer.

En janvier 2020, Gibson a lancé la collection Slash Les Paul Standard Model en Appetite Burst et November Burst, ainsi qu’en édition limitée Vermillion Burst et Anaconda Burst. En décembre, le GUNS N’ ROSES Le guitariste a également sorti un modèle signature Les Paul Gold Top appelé Victoria.

Sabrer – l’iconique, Grammy-guitariste de rock américain, auteur-compositeur et producteur de films – a amassé des ventes d’albums de plus de 100 millions d’exemplaires, a recueilli un Grammy Award et sept Grammy nominations et a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll. Sabrer a atterri en tête des charts avec son premier album solo, “Sabrer” (2010), qui présentait Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy et plus. Peu de temps après, il a formé son groupe actuel SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS – quelles caractéristiques Myles Kennedy (voix principale), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse/voix) et Franck Sidoris (guitare rythmique) — qui tourne dans le monde entier et fait de la musique depuis plus de cinq ans. Le groupe a sorti le film acclamé par la critique “Amour apocalyptique” (2012) qui a pris d’assaut le palmarès Billboard 200, faisant ses débuts au n ° 4 en tant que meilleur album de rock et a engendré Sabrerles tout premiers succès radio solo n°1 de “Tu es un mensonge” et “Debout au soleil”. Sabrer publié “Plus rien à craindre” (2013), la bande originale du premier film de salle coproduit avec SLASHfiction, sa société de production cinématographique/télévisée spécialisée dans le genre de l’horreur. Le deuxième album du groupe, “Le monde en feu”, a fait ses débuts avec des éloges mondiaux et la chanson titre de l’album, “Le monde en feu”, est monté au n ° 1 à la radio rock américaine. En 2016, GUNS N’ ROSES réunis et Sabrer rejoint Axl Rose et Duff McKagan pour le “Pas dans cette vie” tournée qui Panneau d’affichage se classe désormais comme la troisième tournée la plus lucrative de tous les temps. Sabrer et la sortie la plus récente de son groupe est leur troisième album acclamé par la critique “Vivre le rêve” (2018) qui Pierre roulante a déclaré “un filigrane de blues mordant à la fin d’un riff, pleurant des solos pleins de longues notes et de riffs de boogie-woogie” et le Los Angeles Times ajouté est plein d'”influences inattendues de funk, de boogie, de blues et de rock garage”. Alimenté par la chanson du Top 5 “Pluie battante” et le célibataire “Attention à vos bonnes manières” ainsi que le meilleur éloge critique de leur carrière, “Vivre le rêve” a fait ses débuts avec 10 classements dans le Top 10 dans le monde et à la fin de sa tournée mondiale en 2019, le groupe avait réalisé sept singles consécutifs dans le Top 10 à la radio.



