SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS sortira son nouvel album intitulé « 4 » le 11 février 2022, via Disques Gibson en partenariat avec BMG. « 4 » est Sabrercinquième album solo et quatrième au total avec son groupe mettant en vedette Myles Kennedy (voix), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse, chant) et Franck Sidoris (guitare, chant).

Un album rock vibrant alimenté par des crochets de guitare mémorables et des mélodies convaincantes, de gros refrains et des riffs encore plus gros, « 4 » s’appuie sur l’héritage de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘ travail prioritaire. Cette sensibilité transparaît immédiatement sur le morceau d’ouverture et le premier single, « La rivière monte ». Le groupe a déclenché « La rivière monte » aujourd’hui, à la radio. Regardez la vidéo officielle de « La rivière monte » — tourné sur place dans le centre-ville de Los Angeles avec Télé Gibson réalisateur Todd Harapiak – au dessous de.

Sabrer décrit la création de la chanson « La rivière monte »: « Il y a deux ou trois chansons sur le disque qui ont été écrites pendant la pandémie ; tout le reste a été écrit avant. « La rivière monte » était l’une des dernières chansons que j’ai écrites avant de commencer la pré-production, et parce qu’elle était si fraîche et qu’elle avait un certain groove et une certaine énergie, c’était la première chose que nous avons vraiment attaquée. C’est la chanson la plus récente de l’album, et en ce qui concerne la partie en double temps, c’est quelque chose que j’ai trouvé et marqué à la fin de l’arrangement. Puis, quand nous étions à RCA, Dave Cobb suggéré de le faire juste après la panne. Donc, nous sommes allés directement dans la partie rapide, et j’ai juste commencé à faire le solo de guitare dessus. C’était l’une de ces choses où nous étions en train de brouiller, d’essayer de trouver l’arrangement, et c’est juste arrivé. » Myles Kennedy ajoute: « Les paroles explorent finalement comment les humains peuvent être soumis à un lavage de cerveau ou endoctrinés par une sorte d’idée dangereuse. Une fois que nous avons tourné la démo plusieurs fois, je me sentais personnellement confiant que nous avions l’ouverture de l’album. Pour moi, c’est un élément important Piste. »

Pour « 4 », Sabrer et le groupe a voyagé à travers le pays ensemble à Nashville, Tennessee et a enregistré le nouvel album à l’historique RCA Studio A avec le producteur Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile), révélant un nouveau son et un style époustouflants, tous capturés en direct en studio. Cobb a partagé le désir du groupe de déposer les morceaux en direct, en studio, y compris les solos de guitare et les voix – une première pour le groupe.

Les précédents albums du groupe au cours de la dernière décennie — « Amour apocalyptique », « Le monde en feu » et « Vivre le rêve » – ont continué sur une trajectoire ascendante, atteignant tous le Top 5 des classements Billboard aux États-Unis et atteignant le Top 10 sur 12 principaux classements à travers le monde. A ce jour, les trois SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS les albums ont maintenant recueilli 10 singles consécutifs du Top 5 Radio, donné lieu à des tournées mondiales à guichets fermés et ont gagné Sabrer et le groupe le meilleur accueil critique de leur carrière avec leur dernier album « Vivre le rêve » (2018) distingué par le Los Angeles Times, Rock classique, Monde de la guitare, Fil audio, LA Hebdomadaire, et plus encore, comme leurs meilleures chansons à ce jour.

Aujourd’hui, le groupe a lancé une précommande DSP et physique dans les formats suivants pour « 4 », comprenant un coffret en vinyle de luxe comprenant une jaquette en vinyle gatefold en quatre couleurs (noir, rouge, bleu et violet), distribuée au hasard à l’intérieur d’une O-card en miroir. Chaque vinyle est un vinyle noir de 140 grammes et est livré avec un médiator, un Hache paradis Mini-guitare « 4 » Slash Les Paul en édition limitée personnalisée, softpack CD dans l’une des quatre couleurs ci-dessus (également aléatoire), la carte O et un médiator, une cassette contenant une répétition exclusive de quatre chansons intitulée « Live Rehearsal Tape 5/28/21 », un livre photo de 36 pages comprenant un SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS interview et paroles manuscrites, un écusson brodé à coudre, une lithographie signée (limitée aux 500 premiers exemplaires) et un médiator avec quatre Sabrer médiators de guitare. Un coffret de CD de luxe, une cassette d’album complet et des ensembles standard de vinyle et de CD sont également disponibles.

Le nouvel album « 4 » a la distinction ajoutée historique d’être le premier album à sortir sur le nouveau Disques Gibson label, dont le siège social est situé dans la marque d’instruments américaine emblématique Gibsonville natale de Music City, Nashville. Au vu du partenariat de 30 ans entre Gibson et le Grammy Award-gagnant Temple de la renommée du rock and roll intronisé Sabrer, il est logique que le nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘album « 4 » sera publié via Disques Gibson.

Dans un autre mouvement révolutionnaire, Gibson commémorera SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘ premier album studio avec Disques Gibson, avec un tout premier package de guitare Slash Les Paul Standard « 4 » Album Edition en édition limitée qui sortira le 11 février 2022, le même jour que la sortie de l’album. Seules 250 guitares Slash Les Paul Standard 4 Album Edition seront disponibles pour une sortie mondiale sur www.gibson.com et sur certains sites autorisés Gibson revendeurs, et le pack guitare unique comprend également le nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS album « 4 » sur vinyle avec un étui exclusif à l’intérieur qui abrite le vinyle, un « 4 » boîte de médiator album contenant une variété de couleurs de médiator (8 points), une boîte signée SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS portrait du groupe, et un « 4 » autocollant de décalque d’album.

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS lancera une tournée nord-américaine en tête d’affiche le 8 février à Portland, dans l’Oregon et dans 28 grandes villes, dont Los Angeles, New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston et plus encore, avant de terminer le 26 mars à Orlando, en Floride.

Spotify les fans auront accès à SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS billets en prévente pour la tournée à 10 h, heure locale, le mardi 26 octobre. American Express les titulaires de la carte peuvent acheter des billets dans certains marchés du mercredi 27 octobre (10 h local) au jeudi 28 octobre (22 h local). Les billets seront en vente au public à 10 h, heure locale, le vendredi 29 octobre.