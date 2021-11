Slash, Myles Kennedy et leurs coéquipiers de conspirateurs ont contracté Covid 19 lors du tournage de l’album ‘4’

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS sortira son nouvel album intitulé « 4 » le 11 février 2022, via Disques Gibson en partenariat avec BMG. « 4 » est Sabrercinquième album solo et quatrième au total avec son groupe mettant en vedette Myles Kennedy (voix), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse, chant) et Franck Sidoris (guitare, chant).

Parlant de la fabrication de « 4 », Sabrer dit à l’Allemagne Radio Regenbögen (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’histoire la plus drôle à propos de ce disque était l’histoire de COVID, parce que nous avons pris un bus de tournée à Nashville pour rester en sécurité – pour y arriver et ne pas voyager commercialement. Et puis nous sommes allés enregistrer tout le disque, puis j’ai eu un appel téléphonique de Myles en studio quand j’étais sur le point de faire des overdubs, et il dit : « Mec, j’ai été testé positif. » Et par la suite, deux des autres gars ont été testés positifs, ils ont donc tous dû se mettre en quarantaine. Et nous devions encore faire des percussions et des choeurs, et donc nous avons en quelque sorte calé. Nous avons donc mélangé ce que nous avions, ce qui était beaucoup. Et puis nous avons enregistré les choeurs dans la maison d’hôtes de la maison dans laquelle nous étions tous en quarantaine. Et puis ces gars se sont améliorés. J’ai finalement été testé positif. Et donc j’ai dû mettre en quarantaine. Mais je viens de me faire vacciner, donc je n’ai eu qu’à mettre en quarantaine pendant quelques jours. Et donc je suis sorti, et puis nous avons fait les percussions et mixé [the rest of] le record et conduit à la maison. C’était donc l’expérience amusante de ce disque particulier, tout le monde devait naviguer dans toute l’expérience COVID. »

Il y a deux semaines, SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS a sorti le morceau d’ouverture et le premier single de « 4 », « La rivière monte ». Le clip vidéo d’accompagnement a été tourné sur place dans le centre-ville de Los Angeles avec Télé Gibson réalisateur Todd Harapiak.

Pour « 4 », Sabrer et le groupe a voyagé à travers le pays ensemble à Nashville, Tennessee et a enregistré le nouvel album à l’historique RCA Studio A avec le producteur Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). Cobb a partagé le désir du groupe de déposer les morceaux en direct, en studio, y compris les solos de guitare et les voix – une première pour le groupe.

Les précédents albums du groupe au cours de la dernière décennie — « Amour apocalyptique », « Le monde en feu » et « Vivre le rêve » – ont continué sur une trajectoire ascendante, atteignant tous le Top 5 des classements Billboard aux États-Unis et atteignant le Top 10 sur 12 principaux classements à travers le monde. A ce jour, les trois SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS les albums ont maintenant recueilli 10 singles consécutifs du Top 5 Radio, donné lieu à des tournées mondiales à guichets fermés et ont gagné Sabrer et le groupe le meilleur accueil critique de leur carrière avec leur dernier album « Vivre le rêve » (2018) distingué par le Los Angeles Times, Rock classique, Monde de la guitare, Fil audio, LA Hebdomadaire, et plus encore, comme leurs meilleures chansons à ce jour.

Le nouvel album « 4 » a la distinction ajoutée historique d’être le tout premier album à sortir sur le nouveau Disques Gibson label, dont le siège social est situé dans la marque d’instruments américaine emblématique Gibsonville natale de Music City, Nashville. Au vu du partenariat de 30 ans entre Gibson et le Grammy Award-gagnant Temple de la renommée du rock and roll intronisé Sabrer, il est logique que le nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘album « 4 » sera publié via Disques Gibson.

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS lancera une tournée nord-américaine en tête d’affiche le 8 février à Portland, dans l’Oregon et dans 28 grandes villes, dont Los Angeles, New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston et plus encore, avant de terminer le 26 mars à Orlando, en Floride.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).