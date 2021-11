Slash On Eddie Van Halen : « Personne n’a jamais été près de jouer ce style de jeu de guitare »

Sabrer a récemment rejoint Dave Cobb sur le dernier épisode du producteur « Southern Accents Radio avec Dave Cobb » podcast sur Apple Music Country pour discuter de la GUNS N’ ROSES prochain album du guitariste « 4 » avec Myles Kennedy et LES CONSPIRATEURS, à paraître en février prochain et enregistré et produit par Cobb à Nashville. Sabrer parle de suivre les traces de VAN HALEN et LED ZEPPELIN en titrant l’album, en enregistrant en direct dans la salle de RCA Studio A, comment CRÈME‘s « Guitares Disraeli » lui a donné envie de prendre la guitare, et plus encore.

Parlant de son amour pour iconique VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, Sabrer a déclaré: « Dans l’ensemble, je ne viens vraiment pas du tout de ce genre d’école de guitare déchiquetée des années 80. Mais quand j’ai entendu pour la première fois, avec tout le monde, en 1978 et j’ai entendu pour la première fois le VAN HALEN premier disque, ça m’a vraiment baisé. C’était un putain de record. Je veux dire, c’était le moment où les années 70 venaient de changer, ce record particulier. Et en tant que guitariste, je n’étais qu’un gamin, je prenais juste la guitare à ce moment-là. Je n’avais même pas commencé à ce moment-là. J’ai commencé comme l’année suivante, mais quand j’ai commencé à jouer de la guitare, tout le monde essayait d’imiter Eddie et ils se concentraient tous sur les techniques évidentes et les putains de tapotements des doigts et les harmoniques et les trucs de trémolo et toutes ces putains de super techniques qui Eddie avais. Mais la façon dont il l’a fait faisait tellement partie de sa personnalité et de sa sensibilité mélodique qu’il y avait vraiment cette sorte de fluidité musicale que personne après cela n’a jamais vraiment réussi à jouer ce style de jeu de guitare. Et donc j’ai toujours aimé Eddie. Et entre chacune de ses techniques très spécifiques, il avait aussi de superbes paroles de putain de rock and roll, vraiment cool, blues, putain de putain de paroles de rock. Donc voilà, [I] aimé Eddie. »

Sabrer précédemment appelé Eddie un « innovateur » de la guitare, « un musicien doué » et « un artiste incroyable ». Il a dit Conséquence du son en décembre dernier : « La chose à propos de Eddie c’est qu’il était un musicien si doué. N’importe quel instrument qu’il avait choisi de jouer aurait été phénoménal, car il avait juste ce pur talent musical. Et il a choisi la guitare, parce que c’est ce qui l’a excité. Et pour quelqu’un avec ce genre de talent musical, se tourner vers la guitare rock’n’roll était en quelque sorte unique en soi, parce que la plupart d’entre nous, les guitaristes, sommes une bande de rock’n’rollers en lambeaux qui n’en ont pas trop. capacité technique ou scolarité. Nous allons en quelque sorte pour cette chose brute. Et il avait ça, mais il avait aussi ce don musical, une sorte de classique. Ensuite, en plus de cela, être juste quelqu’un comme Les Paul, qui entend quelque chose dans sa tête ou a une idée et la crée. Cela faisait donc de lui une triple menace. C’était un grand guitariste, mais c’était aussi un musicien incroyable, donc ça a rendu son jeu de guitare encore plus grand. Et puis il était un innovateur en plus, créant de nouvelles choses avec tout ce que son imagination a proposé. Donc c’était juste un artiste incroyable, point final. »

Le jour où Eddie décédés, Sabrer Raconté Nouvelles du WGN qu’il était « un peu choqué » par le légendaire VAN HALEN décès du guitariste. « C’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit verbalement, à part que je suis juste dévasté », a-t-il déclaré. « Eddie était vraiment cool. Et je lui ai parlé – nous avons envoyé des textos. Et je savais qu’il était malade, mais je ne voulais pas lui demander à quel point il était malade. Mais il était dans un hôpital à LA pendant un certain temps. Et je savais [expletive] était en place, mais je ne m’y attendais pas du tout aujourd’hui. Alors je suis terrassé. »

Demandé ce qu’il pense Eddiel’héritage sera, Sabrer Raconté Nouvelles du WGN: « Eddie changé de jeu de guitare. J’ai pris la guitare, je suppose que c’était en 1979, 1980. Le premier VAN HALEN le disque est sorti, et Steven Adler, qui était GUNS N’ ROSES‘ batteur d’origine, quand nous étions enfants, nous avions l’habitude de traîner et d’abandonner l’école et d’aller à la pizzeria et ainsi de suite. Et nous avions l’habitude d’écouter ça en premier VAN HALEN record, et c’était juste fou. C’était, comme, ‘Qu’est-ce que le [expletive]?’

« Il a changé de jeu de guitare » Sabrer a continué. « C’était un musicien incroyable, un guitariste incroyable, un innovateur incroyable et un sacré gars. Et nous avons vraiment perdu un contributeur majeur au rock and roll aujourd’hui. »

Eddie décédé le 6 octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Eddie et Alexis formé VAN HALEN en 1972 à Pasadena, Californie, avec David Lee Roth au chant et Michel Antoine à la basse.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.