Slash, Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, George Lynch, d’autres invités sur l’album hommage de Leslie West

Groupe d’étiquettes de mascotte a fixé une date de sortie au 25 mars 2022 pour « Legacy: Hommage à Leslie West ».

À l’origine, l’album se voulait une célébration rétrospective de Lesliesur laquelle il interpréterait certains de ses morceaux les plus appréciés avec des invités de marque, ainsi qu’une collection de nouveaux morceaux. Deux semaines avant le début de l’enregistrement, cependant, Leslie malheureusement décédé.

« Legacy: Hommage à Leslie West » sera disponible sous forme de coffret en édition limitée, sur LP et CD, numériquement, et en tant que LP limité exclusif de la boutique en ligne.

Lorsque Leslie West décédé en décembre 2020, il a laissé derrière lui un héritage imposant d’enregistrements épiques que peu de guitaristes de rock peuvent égaler. Mais il y avait plus à Ouest que de grandes chansons (même si, bien sûr, il en a créé une tonne); il y avait son son brillant et idiosyncratique, un engin de terrassement gargantuesque qui a rasé des arènes et des stades à travers le monde. Plus qu’un simple ton paralysant, cependant, il avait aussi un toucher que personne ne pouvait battre. Cela a aidé à faire Ouest l’un des guitaristes les plus importants, les plus influents et les plus irremplaçables de l’ère du rock.

Une gamme étonnante de OuestLes admirateurs de – qui étaient aussi des amis et des pairs – se sont réunis pour célébrer le musicien pionnier. « Legacy: Hommage à Leslie West » présente des performances vertigineuses et sincères de Sabrer (GUNS N’ ROSES), Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Dee Snider (SUR TORSADÉE), Bachman & Bachman, Martin Barre, Joe Lynn Turner (ARC-EN-CIEL, VIOLET PROFOND), Charlie Starr, Elliot Easton, Robby Krieger (LES PORTES), Mike Portnoy (DREAM THEATRE, LES CHIENS DE LA CAVE), Eddie Ojeda (SUR TORSADÉE), Georges Lynch (DOKKEN), Marty Friedman (MÉGADETH), Steve Morse (VIOLET PROFOND) et Yngwie Malmsteen, entre autres.

« Personne dans ce monde ne m’a jamais fait me sentir aimé autant que Leslie, et je me sens tellement honoré et reconnaissant d’avoir pu lui offrir ce cadeau », a déclaré Ouestla veuve de, Jenni, dans un rapport. « Il disait souvent : ‘Si ça ne fait pas gronder mes couilles, ce n’est pas bien.’ Et je pense qu’il y a des sons de boules qui grondent sur ce disque. Quand vous l’écoutez, vous pourriez même penser que c’est Leslie jouer – et c’est une bonne chose. Il croyait vraiment que l’adage de l’imitation était la forme la plus sincère de la flatterie. Même lorsque certains des joueurs font leurs propres rebondissements sur la musique, ils le font toujours d’une manière authentique et respectueuse, et Leslie l’aurait apprécié. »

Le premier single, « Sang du soleil », avec une apparition en tant qu’invité de Wylde, peut être diffusé ci-dessous.

Liste des pistes :

01. Sang du soleil (feat. Zakk Wylde)



02. Promenade en traîneau à Nantucket (à Owen Coffin) (feat. Joe Lynn Turner & Marty Friedman)



03. Thème pour un western imaginaire (feat. Dee Snider, Eddie Ojeda, Rudy Sarzo, Mike Portnoy)



04. Pour la ferme de Yasgur (feat. Joe Lynn Turner & Martin Barre)



05. Pourquoi Dontcha (feat. Steve Morse & Ronnie Romero)



06. Assis sur un arc-en-ciel (feat. Elliot Easton & Ronnie Romero)



07. Jamais dans ma vie (feat. Dee Snider & George Lynch)



08. Le médecin (feat. Robby Krieger & Ronnie Romero)



09. Papier d’argent (feat. Charlie Starr)



dix. Argent (Whatcha Gonna Do)/Par la rivière medley (feat. Bachman & Bachman)



11. Longue Rouge (feat. Yngwie Malmsteen & Teddy Rondinelli)



12. Reine du Mississippi (feat. Slash & Marc LaBelle)



