Slavia Prague nie l’expression raciste présumée de Kudela

19/03/2021 Act. À 11:16 CET

Le Slavia Prague a catégoriquement nié que son joueur, Ondrej Kudela, a déclaré une expression raciste au footballeur des Rangers Glen Kamara lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Le footballeur de l’équipe tchèque, qui a obtenu sa qualification pour les quarts de finale après une victoire 2-0 à Ibrox, s’est approché de son rival et a dit quelque chose à son oreille. KamaraTrès agacé, il a réagi avec colère et a dénoncé l’arbitre et ses collègues qu’il avait reçu un commentaire raciste.

« Le Slavia rejette avec force l’accusation dégoûtante d’un de leurs capitaines, Ondrej Kudela, de comportement raciste. Les fondateurs de Slavia ont opté pour des couleurs, parmi lesquelles le blanc signifie «la pureté de la pensée sportive et des combats équitables, où l’adversaire n’est pas l’ennemi mais un adversaire respecté». Aujourd’hui, le Slavia est un club multiculturel, basé sur le respect de l’adversaire et le respect mutuel des personnes de toutes les cultures. Nous condamnons le racisme sous toutes ses formes », assure-t-il.

Kudela Il a également nié avoir fait un commentaire raciste: « Je lui ai dit, tu es un putain d’oncle », en réaction, selon le club, aux tacles forts dans lesquels les Rangers jouaient, qui se sont terminés avec neuf hommes. Même le gardien de but de l’équipe tchèque, Ondrej Kolar, devait être remplacé après avoir reçu de Kemar Roofe un coup de pied au visage qui a nécessité plus de dix points de suture.

« Je rejette complètement le racisme », a déclaré le footballeur de l’équipe tchèque, qui a révélé qu’après le match, il était difficile pour l’équipe d’entrer dans le vestiaire et avait été « lâchement battue » avec des coups de poing au visage par Kamara en présence du coach Steven Gerrard. Les représentants de l’UEFA, personnellement présents tout au long de l’incident, « ont également été surpris » selon le joueur, qui avait besoin de la protection de la police écossaise pour se rendre à l’hôtel.

Steven Gerrard, Entraîneur des Rangers, après avoir demandé des explications à son collègue du Slavia, Jindrich Tripisovsky, sur le terrain, a déclaré aux médias qu’il était décevant que Slavia ait défendu la position du joueur. « Je me sens en colère. Je sais Glen et je lui fais confiance à 100%. Le joueur de Slavia a causé cela et quelque chose doit être décidé rapidement, mais c’est au-dessus de moi. Mais quoi qu’il arrive, je suis à côté de Glen« , Il a dit.

« Je n’ai même pas envie de parler de football pour le moment. Maintenant, c’est au tour de l’UEFA et j’espère juste que ça ne se cache pas sous le tapis. Je pense que ce que je veux et ce qui va se passer sera différent ». il ajouta.

Ces incidents seront traités par la Commission de contrôle et de discipline de l’UEFA une fois que tous les rapports pertinents auront été reçus.