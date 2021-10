Sledgehammer Games crée un nouveau studio au Royaume-Uni

L’un des développeurs de Call of Duty, Sledgehammer Games, ouvre un tout nouveau studio au Royaume-Uni.

L’entreprise est en cours de création à Guildford et est dirigée par la directrice générale Liz Wyle (photo), qui a travaillé chez EA, Codemasters, NaturalMotion, PlayStation Europe et Scopely pendant son séjour dans l’industrie des jeux.

Sledgehammer Guildford va travailler avec les bureaux du studio à San Francisco, Melbourne et Toronto sur du contenu en direct pour Call of Duty: Vanguard, qui sortira bientôt.

« Guildford a une longue histoire de développement de jeux vidéo et, par conséquent, il y a beaucoup de talents de premier plan et une communauté de développeurs de jeux existante là-bas et dans les villes environnantes », a déclaré Wyle.

« Nous sommes également facilement accessibles depuis Londres, qui dispose d’un énorme bassin de talents. »

Le COO de Sledgehammer, Andy Wilson, a ajouté : « Je suis vraiment ravi d’apporter notre marque de studio au Royaume-Uni, ainsi que l’incroyable franchise sur laquelle nous travaillons. C’est une autre opportunité de faire notre petite part pour développer l’industrie, dans un endroit où il y a un grand nombre de développeurs talentueux.

« Comme nous l’avons fait dans nos autres sites, nous chercherons à établir des partenariats avec des écoles et des universités pour aider à développer et à développer la prochaine génération de talents. Il ne s’agit pas seulement de trouver des personnes qui travaillent déjà dans l’industrie, il s’agit de fournir des voies pour ceux qui cherchent à entrer. Je me souviens très bien de ce sentiment intimidant et cela me rend heureux d’offrir une opportunité, d’autant plus que nous sortons d’une pandémie historique. «

Sledgehammer a ouvert un magasin à Melbourne en 2019.

