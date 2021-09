Sledgehammer Games taquine Call Of Duty: Vanguard Comics

Sledgehammer Games a taquiné une bande dessinée pour le New York Comic Con basée sur le prochain Call of Duty: Vanguard. Taquiné dans un tweet, Sledgehammer Games a écrit “à bientôt à NYCC”, avec une image d’une couverture de bande dessinée intitulée Call of Duty Vanguard.

La couverture de la bande dessinée ne comprend aucun autre texte mais comporte une image du lieutenant Polina Petrova entourée de soldats allemands morts. Petrova, un tireur d’élite russe et l’un des quatre protagonistes de la campagne Call of Duty: Vanguard, était également le personnage jouable de la démo de la campagne présentée lors de la Gamescom Opening Night Live 2021.

Un tweet de suivi indique que les personnes qui assistent au panel Sledgehammer Games lors du New York Comic Con recevront un numéro exclusif de la bande dessinée Call of Duty: Vanguard soulignant comment Polina a été recrutée dans les forces spéciales. Le panneau s’intitule “Naviguer dans un champ de mines narratif : écrire une histoire de Call of Duty à travers les jeux vidéo et les bandes dessinées”, et d’après la description, il semble que Sledgehammer publiera des bandes dessinées pour tous les protagonistes de Call of Duty : Vanguard.

Le New York Comic Con a lieu du 7 au 10 octobre, environ un mois avant la sortie de Call of Duty: Vanguard. Ces bandes dessinées pourraient donc être publiées en vue de la sortie complète du jeu. Tout cela survient au milieu d’un procès pour discrimination en cours contre Activision Blizzard, alléguant que l’entreprise a une culture de “frat boy”.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

