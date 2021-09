Sledgehammer nerf Call of Duty: le soleil OP de Vanguard, en regardant le mixage audio et plus

Les Call of Duty : l’Avant-garde La bêta est officiellement terminée, après une prolongation de 48 heures. Comme prévu, le développeur Sledgehammer Games a publié une mise à jour sur les problèmes et les problèmes qu’il suit, sur la base des commentaires et des rapports des joueurs.

Dans un article de blog, le studio a spécifiquement discuté de cinq problèmes, ajoutant que certains ont déjà été corrigés dans la version de lancement, tandis que d’autres sont en cours de travail (mais sans le préciser).

L’éblouissement du soleil dans le jeu est nerfé, par exemple, tout comme la séquence d’élimination des chiens. Sledgehammer envisage également de régler les spawns, en particulier à l’hôtel Royal, pour se débarrasser du problème de la cuisine du meurtre.

Voici tout ce qui est couvert :

Nerfing le soleil. Réprimer les raves Red Star. Suppression des dognados. Le réglage apparaît pour éviter la cuisine du meurtre de l’hôtel Royal. Fermeture des halls de micro ouverts dans Search & Destroy.

La version bêta de Vanguard n’a pas vraiment été très populaire. Bien qu’Activision n’ait pas encore publié de chiffres officiels, la version bêta du jeu n’était pas très active sur Twitch, et les discussions en ligne sont loin d’être aussi denses et variées qu’elles ne l’étaient avec Modern Warfare 2019 ou Black Ops Cold War de l’année dernière.

C’est pourquoi il est un peu surprenant que Sledgehammer Games n’ait pas abordé certains des problèmes/préoccupations les plus courants rencontrés par les joueurs avec le jeu. Par exemple, les effets visuels excessifs qui accompagnent le tir d’une arme, tels que la fumée et le flash de bouche, ont été l’une des plus grandes plaintes – mais on ne les voit nulle part ici.

Néanmoins, le billet de blog mentionnait que l’équipe examinait diverses autres préoccupations, telles que la visibilité globale, le mixage audio (un autre problème courant) et l’équilibrage des armes.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

