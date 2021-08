Sledgehammer pour Stephen Curry : ses parents Dell et Sonya se séparent

Les parents de Stephen Curry Dell et Sonya sont des habitués qui vont voir leur fils (leur autre fils Seth au curry aussi) chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion. C’est quelque chose qu’il semble que nous ne reverrons pas, puisqu’ils vont se séparer. Apparemment, Sonya a demandé le divorce le 14 juin et la procédure est en cours. Dell et Sonya se sont rencontrés à Virginia Tech dans les années 1980 alors qu’elle jouait au volley-ball et au basket-ball. Ils se sont mariés en 1988, l’année de la naissance de Steph. À l’époque, Dell jouait pour les Blazers. Cette histoire d’amour est terminée.

