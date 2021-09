Sleep Token annonce les dates britanniques et irlandaises pour novembre 2021

Sleep Token a annoncé une tournée de 8 dates, au Royaume-Uni et en Irlande en novembre. À partir de Torquay, en Angleterre, le soutien sera fourni par AA Williams pour tous les spectacles, à l’exception de Dublin.

La prévente O2 et fan club commence aujourd’hui, la vente générale débutera le vendredi 3 septembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du groupe site officiel.

Anonyme, silencieux, masqué, armé d’une tessiture ahurissante, d’un toucher adroit aux claviers et d’une approche live qui n’est jamais moins qu’engagée ; Sleep Token est la vision unique et large d’un individu.

Jeton de sommeil deuxième album studio, This Place Will Become Your Tomb sortira le 24 septembre via Spinefarm. Cette nouvelle offre de 12 pistes approfondit l’univers énigmatique de Sleep Token, repoussant les limites et brouillant les genres, tout en conservant leur signature sonore.

Sleep Token a récemment été en tête d’affiche de la deuxième étape de l’historique Télécharger l’événement pilote. Leur performance était remarquable, Upset la surnommant “La performance la plus engageante et la plus incontournable du week-end”. Ailleurs, The Telegraph l’a qualifié d'”impressionnant accompli”, tandis que Distorted Sound a affirmé que ST avait livré “ce qui était confortablement l’ensemble le plus fascinant, enchanteur et incroyable que j’ai jamais vu”.

Sleep Token sera la vedette de la cinquième édition des Heavy Music Awards (parrainés par Amazon Music), qui se déroulera au O2 Forum Kentish Town, à Londres, le jeudi 2 septembre 2021.

L’entité souterraine britannique uniquement connue sous le nom de Sleep Token, dirigée par Vessel, a commencé le rituel du coucher du soleil le 20 juin 2019 avec “La nuit n’appartient pas à Dieu”. Sleep Token a commencé à publier ses « offres » toutes les deux semaines, le jeudi à Sundown BST avec des visualiseurs d’accompagnement. Chaque offre avait son propre emblème, établissant l’univers Sleep Token sur le premier album Sundowning.

Ce 18 juin 2021, le cycle recommence mais renaît. Le nouvel album This Place Will Become Your Tomb repousse les limites du son de Sleep Token dans de nouvelles avenues de genres flous tout en conservant la signature sonore.

Les dates de la tournée britannique et irlandaise de Sleep Token sont les suivantes :

12 novembre – Fonderie, Torquay

13 novembre – Institut, Birmingham

14 novembre – SWG3, Glasgow

15 novembre – Leadmill, Sheffield

17 novembre – Académie, Dublin

18 novembre – Académie 2, Manchester

19 novembre – Y Plas, Cardiff

20 novembre – Shepherds Bush Empire, Londres.

Pré-commandez Cet endroit deviendra votre tombeau.