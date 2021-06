Sleep Token annonce un nouvel album, cet endroit deviendra votre tombeau

Spinefarm Records a révélé que Sleep Token sortira son deuxième album studio, This Place Will Become Your Tomb le 24 septembre 2021.

Cette nouvelle offre de 12 pistes approfondit l’univers énigmatique de Sleep Token, repoussant les limites et brouillant les genres, tout en conservant leur signature sonore.

Au préalable, le groupe a partagé la vidéo du premier single “Alkaline”, qui, selon eux, “transmet collectivement un sentiment d’obscurité et de mal, mais aussi de pouvoir et de contrôle”. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En direct, Sleep Token devrait faire la une de la deuxième étape de Télécharger l’événement pilote ce soir. Un moment dans l’histoire, la performance de Sleep Token sera une occasion spéciale pour les fans de musique. De plus, Sleep Token se produira à ALT + LDN cette année, qui aura lieu le 30 août au Clapham Common de Londres. Le groupe se produira aux côtés d’acteurs tels que Playboi Carti, Architects, Machine Gun Kelly et Princess Nokia.

Sous la bannière Sleep Token, se trouve la vision unique et large d’un individu – anonyme, silencieux, masqué, armé d’une gamme vocale stupéfiante, d’une touche habile sur les claviers, plus une approche en direct qui n’est jamais moins que pleinement engagée.

L’entité souterraine britannique uniquement connue sous le nom de Sleep Token, dirigée par Vessel, a commencé le Coucher de soleil rituel du 20 juin 2019 avec ‘La nuit n’appartient pas à Dieu’. Sleep Token a commencé à publier ses « offres » toutes les deux semaines, le jeudi à Sundown BST avec des visualiseurs d’accompagnement.

Chaque offre avait son propre emblème, établissant l’univers Sleep Token sur le premier album Sundowning. Ce 18 juin 2021, le cycle recommence mais renaît. Le nouvel album This Place Will Become Your Tomb repousse les limites du son de Sleep Token dans de nouvelles avenues de genres flous tout en conservant la signature sonore.

Cet endroit deviendra votre tombeau comprend les morceaux suivants :

“Atlantique”

“Hypnose”

“Exploiter”

“Comme ça”

“L’amour que tu veux”

« Tomber pour moi »

“Alcalin”

“Distraction”

“Descendant”

“Télomères”

« Haute eau »

« Membres manquants »

Précommandez This Place Will Become Your Tomb, sortie le 24 septembre.