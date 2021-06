Sleeping With Sirens sort une nouvelle chanson, “Bloody Knuckles”

DORMIR AVEC LES SIRÈNES a sorti une nouvelle chanson intitulée “Les poings sanglants”.

Chanteur Kellin Quinn a dit à Rock Sound à propos du morceau : « Moi et Jack [Fowler] voulait créer une chanson qui soit un peu différente de ce qui se passe. J’ai l’impression que beaucoup de groupes deviennent plus alternatifs, et nous voulions le ramener à nos jours d’or avec le Tour déformé sonner. C’est très rapide, il y a une grosse panne, c’est tout ce que les enfants vont vouloir. C’est juste quelque chose pour aider tout le monde jusqu’à ce que nous entrions en studio et commencions à travailler sur de la nouvelle musique.”

Il ya trois mois, DORMIR AVEC LES SIRÈNES sorti des couvertures de MELON AVEUGLEest classique “Pas de pluie” et Jour de Zella‘s “Prêcheurs de l’ombre” (passant par Archives sumériennes), paru dans le Bande originale de “Paradise City”.

Août dernier, DORMIR AVEC LES SIRÈNES a sorti une édition de luxe de son sixième album studio, “Ce que ça fait d’être perdu”, passant par Archives sumériennes.

“Ce que ça fait d’être perdu” a été annoncé comme un retour majeur à la forme antérieure et plus lourde du groupe. Depuis sa sortie en septembre 2019, “Ce que ça fait d’être perdu” a été présenté sur des listes de lecture de streaming phares, y compris Spotify‘s “Rock This” et “New Core”, Amazon Musique‘s “Rock Scene” ainsi que d’être inclus sur Pomme Musique‘s “Breaking Hard Rock”, Spotify‘s “New Music Friday” et “Kickass Metal” et Deezer‘s “Heavy New Rock”.



Le nouveau single “Bloody Knuckles” de Sleeping With Sirens est maintenant disponible Voici ce que Kellin Quinn nous a dit sur l’écriture du single et comment il a été inspiré par leurs jours Warped Tour pic.twitter.com/zrpPcNU17n – Rock Sound (@rocksound) 2 juin 2021

