Sleepy Owl lève 6,5 millions de dollars en financement de série A

La société D2C basée à Delhi, Sleepy Owl, a levé un capital de croissance de 6,5 millions de dollars en financement de série A. Le dernier cycle a été mené par l’investisseur existant Rukam Capital, suivi par DSG Consumer Partners, Dexter Capital étant le conseiller financier exclusif de cette transaction. Avec le nouveau financement, la société vise à consolider son équipe de base, à construire un réseau de distribution robuste à travers l’Inde pour une demande accrue. et raffermir ses initiatives marketing.

« L’entreprise a démontré une forte croissance depuis son lancement en 2016, malgré la pandémie. Grâce à cet investissement, nous sommes convaincus que Sleepy Owl obtiendra l’impulsion nécessaire pour développer davantage ses activités et étendre ses opérations. La marque a le potentiel de figurer parmi les formats à la croissance la plus rapide dans la catégorie des entreprises de café », a déclaré Archana Jahagirdar, associé directeur, Rukam Capital.

Fondée en 2016, Sleepy Owl propose un portefeuille de produits varié qui comprend des packs d’infusion froide, des sacs d’infusion chaude, des bouteilles d’infusion froide prêtes à boire, du café moulu, une boîte d’infusion et une gamme de produits. La société a été co-fondée par Ajai Thandi, Arman Sood et Ashwajeet Singh. Selon l’entreprise, la pandémie a mis un terme à leurs plans de croissance. Sleepy Owl prétend publier un ARR de Rs 60 crore d’ici mars 2022.

« La pandémie a joué pour nous le rôle de catapulte. Cela nous a obligé à reculer de quelques pas pour viser la cible. Nous avons été agiles et rapides dans la résolution des problèmes, et avons pu nous remettre sur la bonne voie avec des chiffres plus élevés. Chez Sleepy Owl, nous sommes ravis de recevoir le dernier tour de financement car il reflète la confiance des investisseurs dans notre modèle commercial et notre potentiel de croissance sur le marché indien. Nous prévoyons d’utiliser les fonds pour approfondir nos marchés de détail existants à travers l’Inde et en ajouter au fur et à mesure de notre croissance », a déclaré Ajai Thandi, co-fondateur de Sleepy Owl.

Pour Deepak I Shahdadpuri, directeur général de DSG Consumer Partners, Sleepy Owl s’efforce de rendre ses produits durables, de réduire les plastiques et d’utiliser du papier et de l’aluminium tout en restant fidèle à sa mission d’initier davantage d’Indiens au café.

Sleepy Owl Coffee est présent dans plus de 1700 points de vente à Delhi NCR, Mumbai, Pune, Indore, Bhopal, Chandigarh et Jammu, entre autres villes, et a servi plus de 60 000 clients. Leurs produits sont également disponibles sur le site Web de l’entreprise, Amazon India et BigBasket.

