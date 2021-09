Slice card déploie une nouvelle campagne mettant en avant ses fonctionnalités

La campagne vise à montrer comment, devant la carte Slice, tout le reste semble étonnamment lent.

Tirant parti de la saison du cricket, la marque axée sur les jeunes Slice a lancé une nouvelle campagne pour sa carte de crédit dans le but de donner vie à ses fonctionnalités, notamment une intégration rapide, des remboursements instantanés, des approbations rapides, entre autres. La campagne a été conceptualisée par 82.5 Communications. « Slice est une marque de démarrage unique qui nous a présenté quelque chose qui est devenu remarquablement rare de nos jours : l’opportunité de travailler sur une campagne publicitaire avec un objectif unique. La production créative parle d’elle-même », a déclaré Sumanto Chattopadhyay, président et directeur de la création, 82.5 Communications, Inde.

La campagne vise à montrer comment, devant la carte Slice, tout le reste semble étonnamment lent. Les trois films de la campagne ne manqueront pas de résonner auprès des jeunes d’aujourd’hui qui veulent vivre pour l’instant et ne voudraient pas que quoi que ce soit les ralentisse, a déclaré Naveen Raman, vice-président senior et chef de branche, 82.5 Communications – South. “Chaque fois que je parle à quelqu’un qui appartient à la génération Z, je réalise à quelle vitesse le monde qui nous entoure change. Leur vision de l’argent, des dépenses et du crédit est si différente. Tout doit être rapide – des décisions rapides, une exécution plus rapide. Slice répond à cet état d’esprit et cette campagne met en lumière cette attitude « instantanée » de la nouvelle génération », a-t-il ajouté.

Une campagne pour une marque challenger de carte de crédit devrait remettre en question le statu quo de la publicité de la catégorie, ont déclaré Sangeetha Sampath et Ravikumar Cherussola, directeurs créatifs du groupe, 82.5 Communications – South. « C’était vraiment notre point de départ. Et nous y voilà – avec une campagne jeune, pointue et audacieuse qui rend justice à une carte qui « n’a rien à voir avec une carte de crédit » », ont-ils déclaré.

82.5 Communications est une agence créée pour aider les marques à réussir sur le marché indien. Faisant partie du groupe Ogilvy et d’une société WPP, la jeune agence a déjà à son actif deux Grands Prix au très convoité EFFIES et une multitude de clients indiens et multinationales dans sa liste. L’agence suit un modèle open source, qui rassemble ses principaux services de stratégie, de création et de conservation de la marque, ainsi que le meilleur des compétences alliées des partenaires de WPP, pour ses clients. Il a des bureaux à Mumbai, Delhi, Kolkata et Bangalore.

