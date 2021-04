Slice, la plateforme de pizza soutenue par KKR, lève 40 millions de dollars lors du dernier cycle de financement

Plateforme de pizza soutenue par KKR Slice

Slice, une plate-forme de commande en ligne qui aide les petites pizzerias à concurrencer les grandes chaînes, a déclaré mercredi avoir levé 40 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement dirigé par Cross Creek, avec la participation de deux anciens dirigeants de Twitter Inc.

01 Les conseillers Dick Costolo et Adam Bain, qui étaient auparavant respectivement PDG et PDG de Twitter, se sont joints au cycle de financement avec les investisseurs existants KKR & Co Inc, GGV Capital et Primary Ventures.

Le nouveau financement fait suite à l’investissement de 43 millions de dollars mené par KKR l’année dernière en mai.

Slice utilisera l’argent pour développer ses produits et étendre son programme en cours, Slice Accelerate, qui soutient les magasins avec une technologie et des services d’une valeur de 15 000 $ chacun.

«Slice est devenu le chef de file dans le développement de ces types de petites entreprises qui servent nos communautés depuis des décennies», a déclaré Bain, cofondateur de 01 Advisors.

L’évaluation de Slice à la suite de l’opération n’a pas été divulguée.