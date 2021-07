Slick Rick et George Clinton en tête d’affiche “C’est l’heure du hip hop à New York”

Le maire Bill de Blasio et Musée universel du hip-hop (UHHM) Le directeur exécutif et président Rocky Bucano a annoncé aujourd’hui avec le président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr. et le président de l’Assemblée de l’État de New York Carl E. Heastie la programmation dynamique des concerts “It’s Time for Hip Hop in NYC”, mettant en vedette des artistes comme Rick lisse, George Clinton, et plus.

Les spectacles devraient avoir lieu dans des lieux en plein air dans le Bronx, Staten Island, Brooklyn et Queens. Pour célébrer le retour de la ville de New York lors de la New York Homecoming Week, du 14 au 22 août, tous les billets pour les concerts « It’s Time for Hip Hop in NYC », produits par la ville de New York, l’Universal Hip Hop Museum et IDEKO, seront disponible gratuitement.

“Vous ne voulez pas manquer les talents locaux et légendaires qui se produisent tout au long de la New York Homecoming Week”, a déclaré le maire Bill de Blasio. «Alors que nous célébrons cet été à New York, nous sommes fiers de nous associer à Rocky Bucano et à l’Universal Hip Hop Museum pour proposer gratuitement ces concerts mémorables dans nos quartiers. Et si vous obtenez un billet, vous pouvez y aller tant que vous avez la preuve de votre première dose d’un vaccin COVID approuvé. »

“Le hip-hop rentre à la maison pour célébrer la New York Homecoming Week!” a déclaré Rocky Bucano, directeur exécutif et président de l’Universal Hip Hop Museum. « Beaucoup d’artistes qui se produisent dans ces spectacles sont des New-Yorkais originaires des cinq arrondissements. C’est leur talent, leur créativité et leur passion pour la culture qui l’ont propagée des perrons, des parcs et des terrains de jeux aux scènes du monde entier. L’Universal Hip Hop Museum est fier de les accueillir chez eux, là où tout a commencé.

Visitez le site Web de la NYC Homecoming Week pour plus d’informations et les options de billets.

Premier arrêt : Orchard Beach dans le Bronx le lundi 16 août de 15h à 21h30

KRS One (tête d’affiche)

Slick Rick (tête d’affiche)

Rémy Ma (tête d’affiche)

Abeille occupée

CL Lisse

DJ Hollywood

DJ Jazzy Joyce

DJ Kevie Kev

Cinq fantastiques

Furious 5 avec Grandmaster Melle Mel et Scorpio

Grand sorcier Théodore

Joeski Amour

Capri enfant

Agréable et lisse

PopMaster Fabel

Force Sonique de l’Âme

T La Roche

MC’s ultra magnétiques

Deuxième arrêt: Richmond County Bank Park à Staten Island le mardi 17 août de 16h00 à 21h30

Raekwon (tête d’affiche)

Ghostface Killah (tête d’affiche)

Eaux cristallines

DJ Chuck Chillout

EMPD

Forcer les MD

Hakim Vert

HeeSun Lee

Kool Keith

Lizzy Ashliegh

Monch Pharoahe

Rikki

Rob Base

Troisième arrêt : Brooklyn Army Terminal à Brooklyn le jeudi 19 août de 16h00 à 21h30

Big Daddy Kane (tête d’affiche)

Concepteur (Headliner)

Usine de musique C&C

DJ M. Cee

Elle Varner

Judy Torres

Lizzy Ashliegh

Maino

Obasi Jackson

Papouasie

PopMaster Fabel

Éducation spéciale

Stetsasonic

Douce sensation

Jeune Devyn

Quatrième arrêt : Forest Hills Stadium dans le Queens le vendredi 20 août de 16 h à 21 h 30

George Clinton + The P-Funk All-Stars avec des invités spéciaux (Headliner)

Trop $hort (Headliner)

DJ Ouragan

DJ Wiz

EPMD

Mobb Profond

Yo-yo