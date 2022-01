Slideshow George peut-il prouver qu’il est l’héritier de Lewis Hamilton chez Mercedes ?

Peu de mouvements de pilotes dans l’histoire moderne de la Formule 1 ont semblé plus infaillibles que George Russell se dirigeant vers Mercedes pour 2022.

Devenir une Flèche d’Argent était son destin depuis lors, lors d’un test de mi-saison lors de son année victorieuse en F2 en 2018, il a secoué le Hungaroring en son cœur en réalisant le tour le plus rapide du circuit au volant d’une Mercedes, exactement 12 mois jour pour jour depuis son premier test officiel de F1 avec l’équipe.

Ses trois années à l’Université de Williams entre 2019 et 2021 – alors qu’il semblait parfois garder à lui seul l’un des grands vieux navires de la F1 – étaient chacune des étapes individuelles vers le moment inévitable de septembre où, enfin, il a été confirmé comme coéquipier de Lewis Hamilton.

Prim et propre, Slideshow George, dont les présentations PowerPoint à l’adolescence sont restées dans l’esprit de Toto Wolff et Paddy Lowe, s’intégrera parfaitement dans un environnement aussi méticuleux et méthodique que Mercedes, et sera particulièrement adoré par les serviteurs de longue date de Brackley. qui peut se rappeler les jours de Nico Rosberg et Jenson Button.

C’est sûrement un mariage fait dans le ciel. Comment peut-il échouer alors qu’il a déjà réussi avec un style aussi spectaculaire au Grand Prix de Sakhir 2020 ?

Remplaçant un Hamilton malade pour le week-end, Russell a surmonté les circonstances à court terme – il a été obligé de porter des bottes de course de taille 10 plutôt que sa taille habituelle 11 pour s’entasser dans le cockpit de Hamilton – pour livrer l’une des performances exceptionnelles de la dernière décennie.

Après les qualifications P2, le pilote sans point à son nom pendant près de deux saisons complètes pour Williams menait parfaitement de l’avant et était en bonne voie pour gagner confortablement jusqu’à un pit-stop calamiteux de Mercedes dans la panique d’une période de Safety Car.

Cette frustration a transformé le préfet en chef en combattant de rue, Russell rugissant de la cinquième place au redémarrage – faisant une passe audacieuse et symbolique sur Valtteri Bottas, le pilote qu’il remplacerait finalement – ​​pour se rapprocher à nouveau de la tête, ajoutant une couche supplémentaire d’habileté et de drame à sa conduite exceptionnelle, seulement pour une crevaison lente pour mettre la victoire hors de sa portée pour de bon.

Pourtant, la graine avait été plantée. S’il était aussi bon dans ces circonstances, que pourrait-il accomplir en une saison complète dans une voiture construite autour de lui ?

C’était, en d’autres termes, le jour où Mercedes s’est rendu compte qu’ils ne pouvaient pas le retenir un instant de plus que nécessaire, lorsque tous les doutes sur son véritable potentiel ont été totalement éteints.

Ou l’étaient-ils ?

Peut-être que le seul point d’interrogation persistant qui pèse sur la validité de la performance de Russell ce soir-là est l’opposition de l’autre côté du garage.

Bien que Bottas soit resté à un niveau suffisamment élevé pour décrocher la pole position à Sakhir, une marge de seulement 0,026 seconde sur un pilote remplaçant était nettement peu flatteuse et Russell avait sans aucun doute rattrapé l’ailier de Hamilton au bon moment.

Après avoir gagné en Russie fin septembre, Bottas avait subi une série de courses frustrantes, abandonnant avec un problème de groupe motopropulseur au Nurburgring après avoir pris la pole, qu’il n’a de nouveau pas réussi à convertir en victoire à Imola après avoir roulé sur des débris dans les premiers tours.

Puis est venu ce jour décourageant en Turquie où il a filé pas moins de six fois en route vers la P14 sous la pluie le jour où Hamilton a remporté son septième titre, avec une crevaison précoce ruinant les perspectives du Finlandais lors de la première course à Bahreïn.

Peu confiant et avec deux manches restantes d’une autre longue et difficile année au cours de laquelle ses aspirations au titre ne s’étaient pas concrétisées, la dernière chose dont Bottas avait besoin lorsque la nouvelle du test Covid positif de Hamilton est arrivée était un jeune ambitieux déterminé à faire couler du sang.

Il était très probablement, à ce stade, brisé psychologiquement – ​​de la viande facile – et il y avait une fatalité dans la façon dont Russell a grandi en stature à peu près au même rythme que Bottas a régressé au cours du week-end.

« Si vous ne savez pas les choses, j’aurais peut-être eu l’air d’un con complet, d’un imbécile, alors ce n’est pas gentil », a déclaré Bottas après la course, essayant désespérément de minimiser son importance mais déjà conscient au fond qu’il l’avait peut-être été. fait en tant que conducteur Mercedes.

Russell a la réputation de rendre ses coéquipiers stupides, faisant la misère du retour de Robert Kubica en F1 en 2019 avant de dominer Nicholas Latifi en 2020 et 2021.

Il n’a été battu qu’à deux reprises lors de ses 59 apparitions pour Williams en qualifications par un coéquipier – et même alors, le miracle ne s’est produit que lors de ses quatre dernières courses pour l’équipe, lorsque son transfert chez Mercedes avait depuis longtemps été confirmé.

Malgré toutes les discussions, cependant, que Russell a le potentiel de changer l’ensemble des perspectives de Hamilton chez Mercedes – en remplaçant le confort tranquille des années Bottas par une ville-pas-assez-grande-pour-les-deux-de- hostilité américaine – Hamilton poussera et tirera également Russell d’une manière qu’il n’a jamais été auparavant.

Hamilton n’a jamais été du genre à écorcher vivants ses coéquipiers à la manière de Max Verstappen ou de Fernando Alonso, offrant toujours des opportunités à Button, Rosberg et Bottas, mais ses sommets – peut-être plus élevés que n’importe quel pilote de F1 jamais vu – pourraient poser un problème à Russell.

Il faut une certaine personnalité en tant que coéquipier pour absorber les coups les jours où ils retournent aux stands, ayant supposé qu’ils avaient réalisé un tour parfaitement bon, pour se retrouver trois dixièmes ou plus – même une rangée ou deux sur le grille – derrière l’autre voiture.

Rosberg et Bottas, à leur crédit, ont roulé avec les coups de poing, Nico avec l’assurance d’accepter qu’il ne serait jamais aussi rapide que Lewis et de trouver des angles d’attaque alternatifs, et Valtteri – malgré ses protestations qu’il en voulait plus – s’est finalement contenté de une vie douillette en tant qu’ailier du champion du monde dans l’une des rares voitures capables de remporter des courses régulièrement.

Qu’en est-il alors de George – confiant presque jusqu’à l’arrogance, mais qui n’a pas encore été sérieusement défié par un coéquipier et qui aspire à combattre le feu par le feu – marchant vers Brackley et faisant de l’équipe de Hamilton la sienne ?

Rien ne le préparera au choc de l’un des jours invincibles d’Hamilton, et la façon dont il réagira à des réveils aussi brutaux en 2022 façonnera sans doute sa carrière chez Mercedes.

Au mieux, ce sera plutôt lui qui mettra Hamilton mal à l’aise, mettra du sel dans les plaies de sa détrônement en 2021 et gagnera l’équipe à la manière de Jenson avec un sourire gagnant.

Au pire? La force des moments magiques d’Hamilton peut rendre Russell impuissant à s’empêcher de glisser dans la redoutable position de numéro 2.

Et une fois que les pilotes sont jetés dans le rôle de, ou réputés avoir un plafond en tant que second violon, il est difficile – comme Bottas l’a rapidement découvert – de se débarrasser de cette perception et de se faire confiance en tant que chef d’équipe.

Mercedes considère clairement Russell comme celui qui finira par prendre le relais de l’ancien septuple champion du monde et le diriger vers un avenir à long terme, et l’excellent travail qu’il a produit jusqu’à présent suggère qu’il pourrait bien être l’héritier à Hamilton.

Mais son défi maintenant – s’assurer que Mercedes ressente toujours la même chose à la fin de son temps en tant que coéquipier de Hamilton – est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.